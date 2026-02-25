Prípad, ktorý POPIERA zákony biológie: Otehotnela bez toho, aby mala POMER! Vysvetlenie lekárov vás ŠOKUJE

LESOTHO - Do nemocnice prišla so silnými bolesťami brucha. Vyšetrenia však odhalili niečo, čo lekári nečakali ani v najodvážnejších scenároch – tínedžerka bola v deviatom mesiaci tehotenstva napriek tomu, že trpela vzácnou vrodenou anomáliou.
Nezvyčajný prípad z roku 1988, ktorý sa odohral v africkom Lesotho, dodnes patrí medzi najdiskutovanejšie v odbornej literatúre. Pätnásťročná pacientka sa narodila s distálnou vaginálnou atréziou, teda vývojovou poruchou, pri ktorej chýba pošvový otvor. Práve preto bolo zistenie pokročilého tehotenstva pre lekárov šokujúce.
O priebehu prípadu informoval odborný časopis British Journal of Obstetrics & Gynaecology. Dievča napokon porodilo cisárskym rezom zdravé dieťa s hmotnosťou takmer tri kilogramy. Otázkou však zostávalo, ako mohlo dôjsť k oplodneniu, keďže tradičný pohlavný styk vzhľadom na jej diagnózu neprichádzal do úvahy.
Mala skúsenosti s orálnym sexom
Až podrobné rozhovory s pacientkou priniesli možné vysvetlenie. Uviedla, že mala skúsenosti s orálnym sexom. Deväť mesiacov pred hospitalizáciou ju však bývalý partner po konflikte napadol a spôsobil jej bodné poranenia v oblasti brucha. Lekári následne vyslovili hypotézu, že za mimoriadne nepravdepodobných okolností sa mohli spermie cez poranené tkanivá tráviaceho traktu dostať do reprodukčných orgánov.
Za bežných podmienok by ich zničilo kyslé prostredie žalúdka. U pacientky však bola zistená podvýživa a znížená kyslosť žalúdočných štiav, čo mohlo teoreticky umožniť ich prežitie. Odborníci tento prípad označujú za extrémne zriedkavý a výnimočný. Zároveň pripomína, že aj v medicíne sa občas objavia situácie, ktoré presahujú bežné biologické očakávania.