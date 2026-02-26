Tragická nehoda vlaku: Obeťou má byť aj otec Romana (†15) z Parchovian, ktorý sa zabil skokom zo strechy školy

DRIENOVSKÁ NOVÁ VES - Tragická zrážka vlaku a osobného auta na východe Slovenska si vyžiadala dve obete. Podľa medializovaných informácií má byť jednou z nich aj otec 15-ročného žiaka z obce Parchovany, ktorý v novembri 2023 zomrel po skoku zo školskej strechy.
O tragickej nehode vlaku informovala v stredu popoludní prešovská krajská polícia. Pri zrážke vlaku a osobného auta na železničnom priecestí, zabezpečenom svetelným signalizačným zariadením bez závor, zomrel 50-ročný muž a 42-ročná žena. „Rušňovodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti a presná príčina tejto tragickej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla polícia.
Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Policajti udalosť dokumentovali. V úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce bola. Ako uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby.
Podľa medializovaných informácií je jednou z obetí nešťastia otec Romana (†15) z obce Parchovany, ktorý skočil zo strechy školskej budovy. Informoval o tom portál pluska.sk.
Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.
Koncom januára tohto roku polícia informovala, že došlo k zastaveniu trestného stíhania prečinu účasti na samovražde. Sťažnosťou voči tomuto rozhodnutiu sa bude zaoberať Generálna prokuratúra. Už predtým bolo zastavené stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.