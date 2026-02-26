Federálna vláda zmrazila štátu Minnesota časť financií pre program Medicaid

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvyšuje tlak na štát Minnesota v súvislosti so škandálom okolo podvodov so sociálnymi fondmi, pričom mu najnovšie dočasne zmrazila časť federálneho financovania pre program zdravotnej starostlivosti Medicaid. S odvolaním sa na vyhlásenie viceprezidenta USA J. D. Vancea o tom informovala agentúra DPA.
Tento krok nasleduje po obvineniach z nedostatočného dohľadu a „z podvodného použitia peňazí daňových poplatníkov“, ako uviedol Vance, ktorý úrady v štáte vedenom demokratmi obvinil z nedostatočnej spolupráce s federálnymi vyšetrovateľmi.
Vyšetrovanie týchto podozrení vedie Vance. Poveril ho tým v utorok prezident Trump, ktorý tvrdí, že príslušníci somálskej komunity v Minnesote spreneverili odhadom 19 miliárd dolárov. Americké médiá vrátane denníka New York Times však informovali, že podozrenia z podvodu sa týkajú niekoľkých stoviek miliónov dolárov. Guvernér Minnesoty Tim Walz vyčíslil škody v časti dotknutých programov na 250 miliónov dolárov.
Od programu je závuslých približne 1,3 milióna ľudí
Program Medicaid je financovaný štátmi americkej Únie a federálnou vládou. Podľa oficiálnych údajov je od neho v Minnesote závislých približne 1,3 milióna ľudí, pričom asi 40 percent príjemcov tvoria deti. Program podporuje aj tehotné ženy, osoby so zdravotným postihnutím a seniorov. Spojené štáty nemajú zavedené univerzálne zdravotné poistenie, doplnila DPA.
Vzťahy medzi miestnymi obyvateľmi, úradmi štátu Minnesota a federálnou vládou sú momentálne napäté: miestni lídri i radoví občania kritizujú federálnu politiku v oblasti prisťahovalectva ako prehnanú a destabilizujúcu, zatiaľ čo federálna vláda tvrdí, že ide o zákonné presadzovanie imigračných zákonov. Napätie podnietili najmä dva prípady, keď agenti federálnych úradov smrteľne postrelili dvoch občanov - Renée Goodovú a Alexa Prettiho.