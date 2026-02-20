EXKLUZÍVNE Danko zrejme hovorí pravdu: Zachytili sme moment, kedy bol Tankó za ním, pozrite sa na tie úsmevy!

BRATISLAVA - Kauza fotografie Andreja Danka (SNS) v pléne, kde sa zdá, akoby driemal, naberá na obrátkach. Fotografiu zverejnil opozičný poslane Progresívneho Slovenska Viliam Tankó a obidvaja aktéri tohto konfliktu si vymieňajú video odkazy. Načreli sme teda do archívu a preverili sme to, čo Danko v reakcii na opozičníka vyhlásil. Podľa fotiek to vyzerá tak, že sa mu prišiel nielen ospravedlniť, ale obidvaja vyšli zo sály s mimoriadnym úsmevom na tvári. O pár dní na to však prišli ostré slová o žalobe.
archívne video
Celá kauza vypukla po tom, ako sa na schôdzi počas 12. februára podarilo opozičným poslancom fotkou zachytiť moment, počas ktorého mal predsedajúci Danko údajne driemať. Ten tvrdí, že len pozeral do mobilu a rozhodoval uhol, z ktorého bola fotka robená.
Tak či onak, Tankó o pár hodín svoj príspevok s touto fotkou zmazal, no tá si už žila svojim životom na sociálnej sieti. Zhostila sa jej aj slávna stránka Zomri.
Prišli ste sa mi ospravedlniť, povedal Danko a zrejme neklame
Nie každý si už však všimol, že o niekoľko minút na to sa bol samotný Tankó osobne prihovárať u predsedu SNS. Naše fotoaparáty boli pri tom a tvrdenie Danka overili. "Prišli ste za mnou a ospravedlnili ste sa mi, že ste boli zneužitý na to, že ste tú fotku zverejnili," povedal vo videu Danko, v ktorom, okrem iného povedal aj to, že bude Tankóa žalovať.
Na schôdzi z 12. februára bola dvojica skutočne spolu a niekoľko minút sa spolu rozprávali, pričom Danko výrazne gestikuloval.
Vysmiati odišli a vyzeralo to nádejne
Po krátkom rozhovore bolo všetko jasné a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal Danko o pár dní hovoriť o žalobe na osobu Tankóa. Šéfovi SNS totiž prekáža, že napriek vymazaniu fotky sa Tankó neprihovoril u influencerov a spomínaných stránok, aby záber vysvetlili či zmazali. Tak či onak, dvojica spolu vyšla zo sály so širokými úsmevmi na tvári. Skutočne sa tak mohlo zdať, že je celý konflikt zažehnaný.
Danko chce z poslanca "vytrieskať" 100-tisíc, fotku podľa neho ale nefotil Tankó
Danko si je však vraj vedomý aj toho, že Tankó ako taký fotku nefotil. "Dnes už viem, že ste tú fotku mali zo skupiny poslancov z internej komunikácie a že ju vyhotovila poslankyňa NR SR. Mne je úplne jedno, či to bola Mesterová, Števulová alebo ktokoľvek iný," hovori Danko vo videu.
Napriek všetkému predseda národniarov dnes tvrdí, že z poslanca Tankóa "vytrieska" 100-tisíc eur, ak sa mu neospravedlní a dodal, že si má "nachystať peňaženku", pretože sa vraj stretnú na súde a bude vraj prvým človekom, ktorého bude žalovať.