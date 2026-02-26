Clintonová bude v súvislosti s prípadom Epstein vypovedať pred Kongresom

WASHINGTON - Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová bude vo štvrtok vypovedať pred americkým Kongresom v súvislosti so škandálom okolo sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Vypovedať bude pod prísahou ešte pred piatkovým vypočutím jej manžela a exprezidenta Billa Clintona. Informuje o tom agentúra DPA.
Americké médiá upresňujú, že ich nebudú vypočúvať priamo v Kongrese vo Washingtone, ale prostredníctvom videohovoru. Podľa očakávaní má ísť o neverejné zasadnutia, preto nie je jasné, koľko informácií bude z vypočutí zverejnených.
Hillary a Bill Clintonovci niekoľko mesiacov odmietali vypovedať pred Kongresom USA v súvislosti s vyšetrovaním prípadu okolo Epsteina. Demokrati v tejto súvislosti obvinili republikánskeho predsedu príslušného dozorného výboru Snemovne reprezentantov Jamesa Comera z vedenia politicky motivovaného procesu.
Meno Billa Clintona a jeho fotografie sa objavujú v dokumentoch
Súhlas Clintonovcov s výpoveďou začiatkom februára viedol podľa informácií amerických médií k tomu, že republikáni následne zrušili hlasovanie o ich pohŕdaní Kongresom. Meno Billa Clintona a jeho fotografie sa objavujú v dokumentoch súvisiacich s vyšetrovaním Epsteina často. Agentúra DPA však pripomína, že samotná zmienka v týchto dokumentoch ešte nič neznamená. Bývalý prezident opakovane poprel akékoľvek pochybenie v súvislosti so svojou známosťou s Epsteinom.
Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, zomrel vo väzení v New Yorku mesiac po jeho zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.