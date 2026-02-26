Ministerstvo vnútra pripravuje nové obstarávanie na čiapky a klobúčiky pre policajtov a hasičov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje verejné obstarávanie (VO) na rámcovú zákazku na zabezpečenie pokrývok hlavy pre policajtov a hasičov na obdobie štyroch rokov. Predpokladaný rozsah zákazky je 178.050 čiapok a 5700 klobúčikov, predpokladanú hodnotu zákazky stanovili na 4.895.525 eur bez DPH za čiapky a 483.800 eur bez DPH za klobúčiky. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu. „Hodnotiacim kritériom v súťaži bude cena,“ uviedol Neumann. Pripomenul, že pôvodné rámcové dohody boli z rozhodnutia ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vypovedané v reakcii na verejnú diskusiu o cenovej úrovni predmetu zákazky. „Následne prebehol interný audit, ktorým neboli zistené nedostatky, a verejné obstarávanie bolo preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedol Neumann, ktorý poukázal aj na to, že prišlo i k doplneniu súťažných podkladov.
Všetky informácie o verejnom obstarávaní sú zverejnené a dostupné na webe MV SR. MV v polovici mája 2025 oznámilo, že nenakúpi čiapky od spoločnosti Rempo v rámci uzavretých rámcových zmlúv, tieto zmluvy vypovedá a podáva trestné oznámenie. Rezort na začiatku mája informoval, že podpísal rámcové dohody na dva roky na dodávky pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru. V prípade čiapok išlo o sumu viac ako 2.842.136 eur s DPH, v prípade klobúčikov o vyše 199.905 eur s DPH.