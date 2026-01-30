Nezlomili ste si nikdy žiadnu kosť? Na sociálnych sieťach sa šíri STRAŠIDELNÁ teória! Lekári len krútia hlavou

USA - Zatiaľ čo niektorí ľudia skončia so sadrou už pri menšom páde, iní prežijú celý život bez jedinej zlomeniny. Internet prišiel s teóriou o „božskej ochrane“ či karme. Odborníci však majú jasnú odpoveď – dôvody sú čisto medicínske.
Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo má niekto pocit, že má kosti zo skla, zatiaľ čo iní si nikdy v živote nič nezlomili? Práve táto otázka spustila na sociálnych sieťach vlnu diskusií a dokonca aj bizarnú teóriu, ktorá sa minulý rok virálne šírila na TikToku.
Podľa nej zlomeniny nesúvisia ani tak s náhodou či fyzikou, ale s duchovnou ochranou – alebo jej nedostatkom. Internetoví autori tvrdili, že vyššia moc údajne „rozhoduje“, komu sa kosť zlomí a komu nie. Hoci táto myšlienka zaujala tisíce ľudí, lekári ju rázne odmietajú. Ako informuje portál Lad Bible, podľa odborníkov je pravda oveľa jednoduchšia a opiera sa o genetiku, vek a životný štýl.
Čo rozhoduje?
Lekár Suhail Hussain vysvetľuje, že náchylnosť na zlomeniny nie je náhodná. Výraznú úlohu zohráva dedičnosť – teda vlastnosti, ktoré si nesieme od rodičov. Ide najmä o hustotu kostí, spôsob, akým telo spracúva vápnik, ale aj samotnú stavbu kostry. „Pevnosť kostí je do veľkej miery dedičná. Niektorí ľudia majú prirodzene redšie kosti, ktoré sa pod tlakom lámu ľahšie,“ uvádza lekár. Odborníci zároveň upozorňujú, že ak si rodič zlomil napríklad bedrový kĺb, riziko zlomeniny je vyššie aj u jeho detí.
Ďalším dôležitým faktorom je vek. Hustota kostí začína u väčšiny ľudí klesať už po tridsiatke. U žien zohráva významnú úlohu aj menopauza. Praktická lekárka Claire Merrifieldová upozorňuje, že úbytok estrogénu spôsobuje, že kosti sú krehkejšie a môžu sa zlomiť aj pri páde z malej výšky. Práve preto sú staršie ženy vystavené vyššiemu riziku zlomenín.
Niektoré faktory viete ovplyvniť sami
Dobrou správou je, že niektoré faktory vieme ovplyvniť sami. Odborníci sa zhodujú, že zdravý životný štýl výrazne znižuje riziko zlomenín. Základom je dostatočný príjem vápnika, vitamínu D (najmä v zimných mesiacoch) a pravidelný pohyb. Silový tréning, beh, tanec či skákanie pomáhajú udržiavať kosti pevné. Naopak, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a sedavý spôsob života riziko zlomenín výrazne zvyšujú. „Životný štýl hrá obrovskú rolu. V skutočnosti môžeme urobiť viac pre ochranu svojich kostí, než si väčšina ľudí uvedomuje,“ dodáva lekár.
Realita je omnoho pragmatickejšia
Hoci predstava duchovnej ochrany môže znieť lákavo, realita je omnoho pragmatickejšia. To, či si niekto v živote zlomí kosť alebo nie, závisí najmä od genetických predispozícií, veku, hormonálnych zmien a každodenných návykov – nie od karmy či vyššej moci.