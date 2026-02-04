Koniec jaziev? Vedci zo Stanfordu prišli na to, ako preprogramovať bunky: Po rane nezostane žiadna stopa!

KALIFORNIA - Vedci zo Stanfordská univerzita objavili spôsob, ako zásadne zmeniť proces hojenia rán v tele. V experimentoch na myšiach dokázali dosiahnuť hojenie bez tvorby jaziev – princípom, ktorý si príroda „stráži“ najmä na ľudskej tvári. Ak sa tento prelomový objav podarí preniesť do klinickej praxe, mohol by zmeniť liečbu po úrazoch, operáciách aj pri vážnych ochoreniach vnútorných orgánov.
Tím zo Stanfordu zistil, že je možné upraviť biologický mechanizmus hojenia rán, ktorý vznikol pred miliónmi rokov. V experimentoch na myšiach sa rany zahojili bez viditeľného jazvenia, píše portál čt24. Ak by sa tento princíp podarilo uplatniť aj u ľudí, bolo by možné predchádzať vzniku jaziev alebo dokonca odstrániť tie staré.
Vážne ochorenia a chronická bolesť
Jazvy totiž nie sú len estetický problém – môžu narúšať normálne fungovanie orgánov, spôsobovať chronickú bolesť a viesť k vážnym ochoreniam. Odhady naznačujú, že až 45 % úmrtí v modernom svete môže súvisieť s fibrózou – teda jazvením vnútorných orgánov, ako sú pľúca, pečeň či srdce. Výnimku tvorí pokožka tváre, ktorá sa hojí lepšie, menšie a menej nápadne než zvyšok tela. Evolučne je to spôsobené tým, že tvár obsahuje kľúčové orgány (oči, uši, nos) a zohráva dôležitú úlohu pri interakcii so svetom či výbere partnera.
Ďalšie roky výskumu
Vedci sa zamerali na fibroblasty – bunky tvoriace jazvové tkanivo. Dokázali „preprogramovať“ fibroblasty v oblasti chrbta a brucha tak, aby sa správali ako fibroblasty na tvári. Výsledkom bolo hojenie s minimálnym jazvením. Stačilo pritom upraviť len 10 až 15 % buniek v okolí rany.
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
Dôležité je, že rovnaký mechanizmus by mohol fungovať aj pri vnútornom jazvení, ktoré stojí za mnohými vážnymi ochoreniami. Prenos výsledkov zo zvierat na ľudí však bude ešte vyžadovať roky výskumu. Ak sa potvrdí účinnosť, mohol by to byť jeden z najväčších prelomov v regeneratívnej medicíne, ktorý zásadne zmení chirurgiu aj liečbu chronických ochorení.