Nová FOTKA Lajčáka a Epsteina: Obaja vysmiati v centre Bratislavy! Pózujú pri známej atrakcii, akoby nič

BRATISLAVA - Okrem komunikácie a vtipkovaní o "dievčatách" máme k dispozícii aj ich spoločné fotky. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo záber, na ktorom je niekdajší minister zahraničných veci Miroslav Lajčák a americký finančník a sexuálny delkvent Jeffrey Epstein - obaja sú vysmiati v uliciach nočnej Bratislavy a pózujú pri jednej z najznámejších turistických atrakcií.
Na fotku Lajčáka a Epsteina z centra Bratislavy upozornila stránka Málo cynizmu na toto mesto 4.0. To, kedy záber vznikol, jasné nie je. Zo zverejnenej komunkácie však vyplýva, že sexuálny delikvent mal byť v Bratislave v novembri 2018.
Nejde o prvý zverejnený záber dvojice. Medzi snímkami zverejnenými v decembri bola aj fotka Lajčáka a Epsteina oblečeného ležérne v teplákoch, ktorá vznikla v rezidencii slovenského veľvyslanca vo Viedni. Zverejnené emaily naznačili, že má pochádzať z marca 2019.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. O kontakte Lajčáka a Epsteina sa vedelo už dlhšie, posledné zverejnené správy však ukázali, že sexuálny delikvent si s našim šéfom diplomacie písal aj o "dievčatách." Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Cez víkend však ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi svoju rezignáciu z postu poradcu a ten ju prijal.
Na Slovensku mal pritom Jeffrey Epstein zrejme ešte ďalšie záujemy. Stopy zo zverejnených súborov vedú až na východ Slovenska. Z čerstvo zverejnených vyše 3,5 milióna dokumentov sa ukazuje, že nebohý sexuálny predátor sa na Slovensku zameriaval aj na istú rodinu z Prešova, kde sa nachádzala aj Nadia Marcinková, dcéra známeho miestneho architekta Petra Marcinka. Dokumenty ženu uvádzajú ako "pilotku Epsteina". Dokumenty tiež poukázali na platby realizované v Prešove, nechýbajú bežné výdavky v komerčných prevádzkach či v známom hračkárstve.