Poplach vo Zvolene: Únik nebezpečnej látky z budovy zimného štadióna! Evakuovali celú oblasť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
ZVOLEN - Zvolen má za sebou rušný začiatok dňa. V ranných hodinách bol nahlásený únik čpavku z budovy zimného štadióna. Podľa dostupných informácií malo dôjsť k úniku čpavku z hlavnej chladiacej nádrže.
Na mieste zasahovali hasiči, ktorí požiadali o súčinnosť aj zvolenských kolegov a tiež príslušníkov mestskej polície vo Zvolene. "Vzhľadom na vzniknutú situáciu bolo potrebné uzatvoriť prístupové cesty k štadiónu a taktiež evakuovať zamestnancov blízkych firiem či blízko žijúcich obyvateľov," uviedla polícia.
Pri udalosti nedošlo k žiadnym následkom na zdraví.