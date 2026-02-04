Premiéra Keď sa zhasne: Totálne INÝ Maštalír, Polnišová ukázala mamu a... Vykúkajúca podprsenka!

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra novej komédie Keď sa zhasne, ktorá prilákala celebrity. Nechýbalo hviezdne filmové obsadenie ani známe tváre!
V jednom z bratislavských kín sa včera večer niesla výborná atmosféra. Uskutočnila sa totiž slávnostná premiéra novej komédie Keď sa zhasne, ktorá už pred uvedením lákala pozornosť najmä vďaka svojmu hviezdnemu obsadeniu. Na plátne sa stretli obľúbené herecké mená ako Petra Hřebíčková, Tomáš Maštalír či Petra Polnišová, ktorí si túto výnimočnú udalosť nenechali ujsť ani osobne.
Pozornosť prítomných pútal najmä Tomáš Maštalír, ktorý dorazil v sprievode svojej manželky a prekvapil výrazne zmeneným imidžom. Petra Polnišová zas prišla v milej spoločnosti svojej mamy, ktorá okamžite zaujala svojím šarmom. Elegantná dáma by len málokomu napovedala, že minulý rok oslávila už 70. narodeniny – stále vyzerá fantasticky a energiu by jej mohli mnohí závidieť.
Neprehliadnuteľná bola aj Petra Hřebíčková, ktorá žiarila nielen úsmevom a pozitívnou energiou, ale aj odvážnym, no veľmi vkusným outfitom. Zvolila čierne nohavice doplnené elegantnou červenou vestou, pod ktorou mala len podprsenku. Premiéru si nenechali ujsť ani ďalšie známe tváre slovenského šoubiznisu.
Medzi hosťami nechýbali speváčky Martina Schindlerová a Patrícia Vittek, ktoré prišli v sprievode svojich partnerov, ani známy dirigent Vlado Valovič. Fotografie zo slávnostnej premiéry nájdete v galérii.
A o čom film je?
Nina je ambiciózna šéfkuchárka, ktorá sa chystá otvoriť si vlastnú reštauráciu, Richard je vyhľadávaný gynekológ. Kedysi tvorili šťastný pár, po rokoch manželstva sa však ocitnú v komplikovanej vzťahovej situácii – ani jeden skrátka nemôže toho druhého vystáť. Od rozvodu ich delí jediná vec, zmluva, ktorú kedysi v opitosti spísali na papierový obrúsok a v ktorej sa zaviazali, že ten, kto zaviní koniec vzťahu, nedostane zo spoločného majetku ani korunu. Richard v zúfalosti požiada kamaráta Čendu, ktorý je ženatý s ich spoločnou kamarátkou Alenou, aby Ninu na otvorení jej nového podniku zviedol. Tá sa to však dozvie a plánuje pomstu. Neveru za neveru! A tak je slávnostný večer plný zmätkov, komických situácií i gastronomických prekvapení. (Bontonfilm SK)