Zbohom zima? Po snežení prichádza dážď a potom... RAPÍDNE oteplenie!

BRATISLAVA - Koniec zimy? Sneženie, ktoré ešte včera spôsobovalo komplikácie na cestách, sa zmenil na dážď. Teplý vzduch vytláča chladnú vzduchovú hmotu a teploty niekde stúpnu až na 10 stupňov. Do víkendu sa má sneh roztopiť takmer na celom Slovensku.
Zimné počasie, ktoré ešte včera výrazne ovplyvňovalo situáciu na Slovensku, sa v týchto hodinách končí, píše portál o počasí iMeteo.sk. Teplý front priniesol do viacerých regiónov výdatné zrážky, ktoré sa na strednom a východnom Slovensku prejavili snežením, ktoré skomplikovalo dopravu. Najmä v Banskobystrickom kraji spôsobovalo husté sneženie večer komplikácie. Na západe však už bolo badať zmenu – teplejší vzduch začal meniť snehové vločky na dážď, čo sa prejavilo najmä v Podunajskej nížine.
Počas noci sa teplý vzduch rozšíril nad celé územie Slovenska a postupne vytlačil chladnú vzduchovú hmotu, ktorá sa u nás držala niekoľko dní. Sneženie sa tak mení na dážď aj v oblastiach, kde ešte včera panovali zimné podmienky. Výnimkou zostanú len najvyššie polohy Tatier.
Pozor na cestách! Väčšinu Slovenska trápi poľadovica: Na západe sa pridá hmla a silný nárazový vietor
Dážď a oteplenie
Už od rána k nám od juhu postupuje ďalšia vlna zrážok spojená s prehlbujúcou sa tlakovou nížou nad Stredomorím. Tentoraz pôjde na celom území výlučne o dážď. Do poludnia sa zrážky rozšíria na celé Slovensko a intenzívne pršať bude až do večerných hodín.
S príchodom teplejšieho vzduchu sa výrazne zvýšia aj teploty. Už zajtra môže západné Slovensko a krajné oblasti východu zaznamenať až +10 °C. Na strednom Slovensku, kde ešte v noci snežilo, vystúpia teploty približne na +8 °C, čo urýchli topenie snehovej pokrývky. Odmäk sa bude v nasledujúcich dňoch ešte prehlbovať. Do víkendu by sa mal sneh roztopiť z väčšiny územia, keďže teplé a daždivé počasie bude pokračovať.