Vláda schválila novelu z dielne ministra Tarabu: Prírodná rezervácia Katarína prejde rekonštrukciou

BRATISLAVA - Vládny kabinet schválil legislatívny materiál vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu, ktorým sa opätovne vyhlasuje prírodná rezervácia Katarína v územnej pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Výmera prírodnej rezervácie sa zníži o 0,83 hektára z dôvodu kontinuálnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky bez ohrozenia záujmov ochrany prírody.
Zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu bol zverejnený okresným úradom v sídle kraja a došlo k dohode všetkých kľúčových hráčov.
Prírodná rezervácia sa nachádza v katastrálnom území obce Dechtice v okrese Trnava, pôvodne bola vyhlásená v roku 1984 na výmere 18 hektárov a platí v nej štvrtý stupeň ochrany.
„Na časti lokality s výmerou 0,83 hektára sa nachádza národná kultúrna pamiatka Kláštor a Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej tzv. Katarínka. Ide o pôvodne barokové stavby, ktoré majú veľkú kultúrno-historickú hodnotu a kde sú od roku 1997 realizované konzervačné práce, ako aj archeologický a geofyzikálny výskum. Ochrane ruín pred zrútením a ich odborným zakonzervovaním sa venuje Občianske združenie Katarínka. Vylúčenie tejto malej časti lokality, resp. zníženie na druhý stupeň ochrany, uľahčí odborné rekonštrukčné práce pre ďalšiu obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Nová výmera prírodnej rezervácie bude 17,17 hektára a umožní kontinuálnu obnovu kultúrnej pamiatky bez ohrozenia záujmov ochrany prírody,“ uviedla hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristina Letková.
Ako ďalej dodal, súčasne dôjde k zrušeniu ochranného pásma prírodnej rezervácie. Celá prírodná rezervácia a dve tretiny rušeného ochranného pásma sa prekrývajú s Chránenou krajinnou oblasťou
Malé Karpaty. Zmena podmienok ochrany neovplyvní stav predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorým sú dva biotopy európskeho významu, a to lipovo-javorové sutinové lesy a teplomilné submediteránne dubové lesy, ale rovnako aj biotop národného významu dubovo-hrabové lesy karpatské a biotopy troch druhov rastlín národného významu.
Prírodná rezervácia nie je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.