Poriadne si zavaril! Tridsiatnik v Hažíne nad Cirochou nafúkal 2,6 promile: Putoval rovno za mreže

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
HAŽÍN NAD CIROCHOU - Polícia obvinila 30-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V utorok (3. 2.) hodinu po polnoci viedol osobné vozidlo v obci Hažín nad Cirochou v okrese Humenné. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muža zastavila policajná hliadka z dôvodu jazdy zo strany na stranu.
„Vodič sa podrobil aj dychovej skúške, výsledok presiahol 2,6 promile,“ dodala hovorkyňa s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.