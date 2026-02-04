Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!

Ilustračné foto
USA - Jednou z najväčších nezodpovedaných otázok vedy je: existujú mimozemšťania – a ak áno, kde sa skrývajú? Najnovší objav NASA teraz vyvolal lákavú možnosť, že vo vesmíre predsa len nie sme sami.

Americká vesmírna agentúra objavila exoplanétu vzdialenú 146 svetelných rokov, ktorá je „pozoruhodne podobná Zemi“. Planéta s označením HD 137010 b sa môže nachádzať tesne na vonkajšom okraji tzv. obývateľnej zóny svojej hviezdy. To znamená, že by na jej povrchu mohla existovať tekutá voda a atmosféra vhodná pre život, informuje Daily Mail.

Prípadní mimozemšťania by však museli byť veľmi dobre prispôsobení chladnému podnebiu. „Hoci ide o hviezdu podobného typu ako naše Slnko, HD 137010 je chladnejšia a slabšia,“ vysvetlila NASA. „To by mohlo znamenať povrchovú teplotu planéty najviac okolo –90 °F (–68 °C). Pre porovnanie, priemerná povrchová teplota na Marse je približne –85 °F (–65 °C).“

Odhad obežnej doby planéty

Vedci NASA objavili túto kamennú exoplanétu pomocou údajov zo Vesmírneho teleskopu Kepler. Objav vychádza z jediného tzv. tranzitu – momentu, keď planéta prechádza popred disk svojej hviezdy – ktorý bol zaznamenaný počas druhej misie Keplera, známej ako K2. Hoci jeden tranzit neznie ako veľa, vedcom to stačilo na odhad obežnej doby planéty. Sledovaním času, za ktorý tieň planéty prešiel cez hviezdu, tím odhadol, že HD 137010 b má obežnú dobu 10 hodín, v porovnaní so Zemou, kde je to približne 13 hodín (pozn. zdroja).

Výpočty tiež naznačujú, že planéta je pravdepodobne zamrznutá, no podľa NASA existuje šanca, že by sa HD 137010 b mohla ukázať ako mierna alebo dokonca vodná planéta. „Stačila by atmosféra bohatšia na oxid uhličitý, než má Zem,“ uviedol tím. Na základe modelovania možných atmosfér NASA odhaduje, že existuje 40-percentná šanca, že planéta sa nachádza v tzv. konzervatívnej obývateľnej zóne, a 51-percentná šanca, že spadá do širšej, „optimistickej“ obývateľnej zóny. „Planéta má približne 50 na 50 šancu, že sa napokon nachádza úplne mimo obývateľnej zóny,“ upozorňujú odborníci.

Je planéta skutočne obývateľná?

Na potvrdenie, či je planéta skutočne obývateľná, budú vedci musieť vykonať ďalšie pozorovania, hoci priznávajú, že to bude „náročné“. „Obežná vzdialenosť planéty, veľmi podobná tej zemskej, znamená, že tranzity nastávajú oveľa zriedkavejšie než pri planétach s tesnejšími orbitami,“ vysvetlila NASA. „To je hlavný dôvod, prečo sa exoplanéty so zemskými orbitami tak ťažko odhaľujú.“

Potvrdenie by mohlo prísť z ďalších pozorovaní pomocou misie TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ktorá je nástupcom Keplera, alebo z európskej družice CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite). „Inak si budeme musieť na ďalšie údaje o planéte HD 137010 b počkať až do príchodu novej generácie vesmírnych teleskopov.“

Kľučové objavy v hľadaní mimozemského života

Objav pulzarov (1967)
Britská astronómka Dame Jocelyn Bell Burnellová objavila prvý pulzar, keď zaznamenala pravidelné rádiové signály. Spočiatku sa dokonca uvažovalo, že by mohli pochádzať od mimozemšťanov.

Rádiový signál „Wow!“ (1977)
Astronóm v Ohiu zaznamenal extrémne silný 72-sekundový rádiový signál z oblasti súhvezdia Strelca. Dodnes nebol jednoznačne vysvetlený a konšpirátori ho považujú za správu od inteligentných bytostí.

Skamenené marťanské mikróby (1996)
NASA oznámila, že meteorit nájdený v Antarktíde obsahuje štruktúry pripomínajúce mikroskopický život z Marsu. Neskôr však vedci upozornili na možné znečistenie vzoriek a nebiologický pôvod týchto útvarov.

Zvláštne správanie Tabbyho hviezdy (2005)
Hviezda KIC 8462852 stmavuje nezvyčajne rýchlo. Niektorí špekulovali o mimozemskej megakonštrukcii, no novšie štúdie hovoria skôr o oblaku prachu.

Exoplanéty v „zlatej zóne“ (2017)
Vedci objavili sedem planét podobných Zemi okolo hviezdy TRAPPIST-1, vzdialenej len 39 svetelných rokov. Tri z nich majú veľmi priaznivé podmienky pre vznik života.

