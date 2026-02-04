Zmena mena! Dcéra Dary Rolins sa rozhodla pre radikálny krok: Zbavila sa otcovho priezviska!

BRATISLAVA - Veľký krok krátko pred dospelosťou! Jediná dcéra Dary Rolins sa zbavila priezviska po otcovi a na sociálnych sieťach sa už hlási ako Rolins. Čo ju k tomu viedlo?
Lola celý život niesla meno svojho otca, hudobníka Matěja Homolu (52), známeho z kapely Wohnout. Krátko pred svojimi osemnástymi narodeninami však prišiel zlom. Na sociálnej sieti Instagram sa už neprezentuje ako Lola Homola, ale Lola Rolins!
O to zvláštnejšie pôsobí fakt, že vzťahy s otcom má podľa všetkého dobré. Ešte len nedávno spolu zažili veľké dobrodružstvo a vyrazili na exotickú dovolenku do Thajska, kde si užívali spoločný čas. O žiadnom konflikte tak nemôže byť ani reč… alebo áno? Vzťah medzi Darou Rolins a Matějom Homolom síce v minulosti sprevádzali búrlivé chvíle a speváčka sa netajila tým, že ju partnerova nevera veľmi zasiahla, dnes ale spolu skvele vychádzajú. O to viac fanúšikov zaráža, prečo sa ich dcéra rozhodla zbaviť otcovej identity práve teraz.
Zatiaľ nie je jasné, či ide len o zmenu na sociálnych sieťach, alebo sa Lola rozhodla pre oficiálny krok aj v reálnom živote. Otáznikov je však viac než dosť. Ide o premyslený marketingový ťah? Snahu priblížiť sa slávnej mame, po ktorej boku sa v posledných mesiacoch objavuje čoraz častejšie? Alebo sa za tým skrýva oveľa osobnejší dôvod? Jedno je isté – meno Rolins má váhu. A zdá sa, že Lola presne vie, čo robí. Či ide len o symbolický krok, alebo začiatok novej kapitoly, ukáže až čas…
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%