Proces s Petrom Kovaříkom pokračuje: Na súde vypovedal bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla

BRATISLAVA - Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval v stredu na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu. Peter Kovařík čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.
Vyšetrovací tím Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) s názvom Oblúk bol podľa Čurillu vytvorený účelovo z dôvodu znemožnenia vyšetrovaní vedených pracovnou skupinou Očistec, ktorú v minulosti viedol. „Táto snaha mala pochádzať z prostredia Slovenskej informačnej služby (SIS) po tom, ako bol zadržaný Boris Beňa ako námestník riaditeľa SIS,“ povedal.
Tajná služba mala podľa Čurillu zhromažďovať informácie o ňom i o jeho kolegoch s cieľom diskreditácie. Snahou vedenia SIS malo byť podľa neho spochybnenie výpovedí. Poukázal na to, že zriadenie inšpekčného tímu Oblúk nadväzovalo na správu SIS o manipulácii s dôkazmi, ktorej obsah považuje za vymyslený.
Zadržiavaný bol v čase zásahu v zahraničí
Súdny proces sa týka podozrení zo zmarenia zásahu naplánovaného inšpekčným tímom. Čurilla poukázal na to, že jeden zo zadržiavaných Peter P. sa v čase zásahu v lete 2021 nachádzal mimo SR. V prípade Mateja Z. sa podľa svedka prispôsobovali dôkazy tak, aby sa nastolila situácia, že niekto zadržanie zmaril. Inšpekčný tím Oblúk naplánoval podľa neho túto akciu zo strachu pred možným vlastným zadržaním zo strany NAKA.
Tvrdil, že Krajskú prokuratúru v Bratislave informoval o tom, že vtedajšia šéfka inšpekčného tímu Oblúk Diana Santusová nemusela zo svojej pozície postupovať nestranne. „Prijaté opatrenia boli veľmi zaujímavé. O týchto našich podozreniach informovali priamo Santusovú,“ dodal.
Potvrdenie pôvodných informácií
Svedok podľa obžalovaného v plnej miere potvrdil informácie, ktoré uviedol bezprostredne po doručení uznesenia o vznesení obvinenia. „Musím s poľutovaním skonštatovať, že tento úkon bol marený tak ako ostatné, ktoré boli v môj prospech,“ povedal Peter K. V prípravnom konaní sa podľa obžalovaného vykonávali len také úkony, ktoré mali údajne svedčiť proti nemu. Zopakoval, že jeho rozhodnutie o pozastavení zásahu súviselo nielen s protiprávnym nasadením zásahovej jednotky zo Sobraniec, ale aj s informáciami o protiprávnosti konania tímu Oblúk.
Právny zástupca obžalovaného Peter Kubina médiám uviedol, že výpoveď Čurillu objasnila kontext, ktorý viedol k zásahu a konaniu Petra K. „Myslím si, že z výsluchu bolo dostatočne jasné, prečo prokurátor s vyšetrovateľom vytrvalo odmietali vykonať ho počas prípravného konania,“ zdôraznil.
Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedal ako svedok aj vedúci pracovnej skupiny Fénix na bývalej NAKA Marek Dravecký. „Nepoznám skutok, za ktorý je Peter K. obžalovaný. Iba z mediálneho priestoru,“ zdôraznil. Pracovná skupina Fénix sa podľa jeho slov zaoberala aj trestnou činnosťou Petra P., ktorý sa v minulosti rozhodol spolupracovať s políciou.
Odročenie na koniec apríla
Samosudca krátko po skončení výsluchu svedka hlavné pojednávanie odročil na 24. apríla. Vypočutí majú byť poslední traja svedkovia. Následne sa majú čítať listiny. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo na otázky novinárov neodpovedal. K výpovediam svedkov sa vyjadrí v záverečnej reči na súde.
Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania Mateja Z., Petra P. a Csabu D., ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s Matejom Z. a Petrom P. osobami pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.