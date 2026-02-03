Operácie TAM DOLE za tisíce eur! Tracy po pôrodoch podstúpila drahé zákroky a dnes sa cíti ako nová žena

LONDÝN - Britská modelka Tracy Kissová (38) otvorene priznala, že investovala viac než 25-tisíc libier do intímnych chirurgických zákrokov. Tvrdí, že po operáciách sa cíti lepšie než kedykoľvek predtým a prirovnáva to k návratu do mladosti.
Tracy Kissová z grófstva Buckinghamshire nie je verejnosti neznáma. Pravidelne púta pozornosť médií netradičnými kozmetickými zákrokmi a úpravami tela. V minulosti priznala, že za plastické operácie minula už viac než 100-tisíc libier – podstúpila napríklad úpravu očných viečok, brazílsky lifting zadku či rôzne biohackingové procedúry. Tentoraz sa však rozhodla pre oveľa osobnejší krok. Krátko pred štyridsiatkou absolvovala sériu intímnych operácií, ktorých cieľom bolo „obnoviť stav tela po pôrodoch“.
Tri zákroky
Modelka podstúpila labioplastiku, vaginoplastiku a operáciu stresovej inkontinencie. Celková suma sa vyšplhala na 25 500 libier, no Tracy tvrdí, že každé euro stálo za to. „Cítim sa ako znovuzrodená žena. Hojenie bolo rýchle a môj život sa okamžite zmenil,“ povedala pre Need To Know. Podľa jej slov by každá žena mala mať možnosť riešiť následky pôrodu bez toho, aby boli takéto zákroky zľahčované ako márnivosť. „Tieto operácie sú medicínsky opodstatnené. Nejde o estetiku, ale o kvalitu života,“ zdôraznila.
Operáciu už absolvovala
Tracy už v minulosti labioplastiku absolvovala, no tkanivo sa v priebehu rokov opäť zmenilo. Spôsobovalo jej bolesť pri nosení spodnej bielizne aj pri športe. „Je to podobné, ako keby mužovi po obriezke znovu dorástla predkožka,“ opisuje situáciu. Lekár jej preto odporučil opätovné skrátenie, ktoré jej prinieslo úľavu.
Zároveň sa rozhodla aj pre vaginoplastiku – zákrok, ktorý spevňuje a rekonštruuje vagínu. Podľa Tracy má intímne zdravie rovnaký význam ako fyzické či psychické. „Tvrdo som pracovala na svojom tele a chcem sa cítiť dobre vo všetkých smeroch. Obnova po pôrodoch bola posledným dielikom skladačky,“ dodala.
Cestovala do Turecka
Hoci Tracy netrpela vážnymi problémami s inkontinenciou, v poslednom období si všimla mierne úniky moču pri smiechu či kýchaní. Preto sa rozhodla pre preventívny zákrok – implantáciu tzv. sling pásky pod močovú rúru. „Predstava, že by som raz stratila kontrolu nad vlastným telom, ma desila. Teraz sa môžem smiať bez obáv,“ hovorí spokojne.
Živá Barbie opäť šokuje: Ukázala FOTKY spred zákrokov! Do plastík naliala vyše 100-tisíc eur, v Austrálii dostala STOPKU
Všetky zákroky podstúpila v Turecku a dnes tvrdí, že je plne zotavená. Výsledok opisuje ako transformačný nielen fyzicky, ale aj psychicky. „Tieto operácie mi vrátili komfort, sebavedomie a pocit celistvosti. Materstvo neznamená koniec ženskosti,“ uzatvára.