HOROR v USA: Matku známej moderátorky UNIESLI... Žiadajú za ňu VÝKUPNÉ!

LOS ANGELES - Prípad, ktorý otriasol verejnosťou aj médiami. Nezvestná matka známej televíznej moderátorky Savannah Guthrie mala byť unesená priamo zo svojho domu. A do redakcie portálu TMZ bol krátko po tom doručený list so žiadosťou o výkupné!
84-ročná Nanvy, matka moderátorky rannej šou Today, bola naposledy videná v sobotu večer vo svojom dome v oblasti Catalina Hills v Arizone. Nezvestou ju nahlásil rodinný príslušník ešte v ten istý deň. Spočiatku panovala neistota, no najnovšie informácie sú mimoriadne znepokojujúce.
Polícia potvrdila, že prípad vyšetruje ako trestný čin. Vyšetrovatelia totiž v dome ženy objavili stopy, ktoré označili za "veľmi znepokojujúce". „Máme miesto činu. Ide o trestný čin. Vieme, že neodišla sama,“ uviedol šerif okresu Pima Chris Nanos.
Napätie ešte viac vystupňovalo tvrdenie TMZ, podľa ktorého redakcia odbržala od únoscov list so žiadosťou o výkupné. Tí v ňom žiadajú milióny dolárov v kriptomene bitcoin, ktoré majú byť zaslané na konkrétnu adresu.
Moderátor TMZ Havrey Levin vo videu priznal, že správa pôsobí ako klasický list so žiadosťou o výkupné. „Obsahuje konkrétne sumy, požiadavky a detaily, ktoré by podľa autorov mali poznať len oni,“ uviedol. Spolumoderátor Charles Latibeaudiere doplnil, že v liste sa spomínajú aj inforácie o tom, čo mala žena oblečené, a dokonca aj poškodenie domu.
Redakcia TMZ už údajne kontaktovala šerifov úrad a list odovzdala vyšetrovateľom. Krátko po tom sa konala tlačová konferencia polície, kde však šerif na otázku o liste so žiadosťou o výkupné odpovedal vyhýbavo: „Sledujeme všetky stopy.“
Zatiaľ nie je potvrdené, či je žiadosť o výkupné autentická. Podľa TMZ však jeho autori pôsobia presvedčivo a snažia sa navodiť dojem, že majú detailné znalosti o mieste činu. Prípad naďalej vyvoláva obavy a otázky.