Basawell do sveta – Východniarsky špeciál (TOUR 2026)

Kapela Basawell prináša v roku 2026 jedinečné koncertné turné „Basawell do sveta – Východniarsky špeciál“, ktoré zavíta do miest Prešov, Žilina, Bratislava a Dolný Kubín.
Ide o výnimočný koncertný formát, ktorý v tejto podobe nezažijete inokedy počas roka – s exkluzívnymi hudobnými úpravami, neopakovateľnou atmosférou a špeciálnymi hosťami. Basawell je cimbalová kapela z Prešova, známa energickou koncertnou šou, emóciou, humorom a silným kontaktom s publikom.
Kapela Basawell pozostáva zo zanietených mladých nadšencov na čele s primášom Matúšom Tkáčom. Svojou energiou rozhodne nešetríme a zabavíme aj to najširšie publikum. Spojenie ľudovej hudby s popovými prvkami pozýva do folklóru a tradícií všetky generácie.
Môžete sa tešiť na jedinečný kultúrny zážitok v podaní týchto talentovaných nadšencov ľudovej hudby. Jedinečné prevedenie tradičnej ľudovej kultúry, obohatené netradičnými úpravami, nenechá sedieť žiadne publikum. V repertoári sa nachádzajú aj piesne modernejšieho charakteru – od slovensko-českých interpretov až po svetové hity.
O tom sa už presvedčili tisícky našich fanúšikov na podujatiach najrôznejšieho druhu. Kapela vydala už štyri hudobné albumy, ktoré sa tešia čoraz väčšej popularite.
Našu produkciu si vychutnali poslucháči nielen na Slovensku, ale aj v krajinách ako Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko či Nemecko, ale aj v ďalekých USA.
Vidíme sa na svadbách, koncertoch či firemných podujatiach.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
