Svokor Brooklyna Beckhama VYBUCHOL: Rodinné hádky patria mimo internet!

Brooklyn Beckham a Nicola Peltz
Brooklyn Beckham a Nicola Peltz (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Rodinná dráma v klane Beckhamovcov neutícha. Najnovšie sa k celej situácii vyjadril aj miliardársky svokor Brooklyna Beckhama, Nelson Peltz, ktorý má na celý spor jasný názor - špinavá bielizeň sa má prať doma, nie na sociálnych sieťach!

Otec herečky Nicoly Peltz prehovoril počas utorkovej diskusie na prestížýnom podujatí CSJ Invest Live vo West Palm Beach na Floride. Otázka smerovala priamo na Brooklynovo verejné vyťahovanie rodinných konfliktov a ostrí odkazy smerom k vlastným rodičom. 

Nelson Peltz si servítku pred ústa rozhodne nedával. „Moja rada je držať sa sakramentsky ďaleko od médií,“ odkázal jasne. Celú situáciu sa však snažil aj odlahčiť a s dávkou irónie dodal: „Bola moja rodina v poslednom čase v tlači? Úprimne, ani som si to nevšimol.“ Zároveň zdôraznil, že medzi Nicolou a Brooklynom je všetko v poriadku. Podľa jeho slov tvoria skvelý pár a on osobne sa teší na to, že spolu prežijú "dlhé a šťastné manželstvo". 

Pripomeňme, že Brooklym minulý mesiac rozpútal poriadnu mediálnu búrku, keď na sociálnych sieťach zverejnil sériu ostrých príspevkov namierených proti vlastným rodičom. Davida a Victoriu Beckhamovcov obvinil z manipulácie, falošnosti a neúprimnosti, pričom jeden šokujúci výrok striedal druhý. Zdá sa však, že z pohľadu Nelsona Peltza mala celá záležitosť zostať výlučne v rodinnom kruhu. Verejné riešenie konfliktov podľa neho nikomu nepomáha - práve naopak. 

