Zázrak z kapsule? Lekári liečia rakovinu pomocou ľudských VÝKALOV! Šokujúce výsledky štúdie zmenia všetko, čo ste vedeli

LONDÝN - Kapsuly obsahujúce črevnú mikrobiotu zdravých darcov by mohli výrazne zmeniť spôsob liečby niektorých druhov rakoviny. Dve nové štúdie publikované v prestížnom časopise Nature Medicine ukazujú, že tzv. fekálna transplantácia môže nielen zvýšiť účinnosť imunoterapie, ale aj zmierniť jej závažné vedľajšie účinky.
Fekálna transplantácia (FMT) je metóda, pri ktorej sa črevná mikrobiota zdravého človeka podáva pacientovi s cieľom obnoviť rovnováhu črevných baktérií. Najčastejšie sa realizuje prostredníctvom kapsúl, ktoré vedci neoficiálne prezývajú „crapsule“. Hoci môže znieť netradične, FMT sa už testuje pri viacerých ochoreniach – od zápalových črevných chorôb cez Parkinsonovu chorobu až po depresiu.
Toxické vedľajšie účinky
Najnovšie výskumy však naznačujú, že táto metóda by mohla zohrávať významnú úlohu aj v onkológii. Prvá zo štúdií, ktorú realizoval London Health Sciences Centre Research Institute (LHSCRI), sa zamerala na pacientov s rakovinou obličiek. Vedci skúmali, či FMT dokáže zmierniť toxické vedľajšie účinky imunoterapie, najmä zápaly čriev a silné hnačky, ktoré často nútia pacientov liečbu predčasne ukončiť.
Do štúdie bolo zapojených 45 pacientov, ktorí popri štandardnej liečbe dostávali buď kapsuly s fekálnou mikrobiotou, alebo placebo. Po takmer dvoch rokoch sledovania vedci zistili, že u 70 percent pacientov liečených pomocou FMT nedošlo k progresii ochorenia. Zároveň sa u nich preukázali výrazné zmeny v zložení črevného mikrobiómu, informuje The Sun.
Významný doplnok liečby rakoviny
„Ak dokážeme znížiť toxické vedľajšie účinky a pomôcť pacientom dokončiť život zachraňujúcu liečbu, pôjde o zásadný prelom,“ uviedol člen výskumného tímu LHSCRI Saman Maleki.
Druhá štúdia, ktorú viedli vedci z Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) v spolupráci s Lawson Research Institute, sa zamerala na pacientov s rakovinou pľúc a melanómom. Výsledky ukázali, že FMT výrazne zvyšuje úspešnosť imunoterapie. Až 80 percent pacientov s rakovinou pľúc reagovalo na liečbu po absolvovaní FMT, zatiaľ čo pri samotnej imunoterapii je úspešnosť zvyčajne len 39 až 45 percent. Podobné zlepšenie zaznamenali aj u pacientov s melanómom.
Podľa doktorky Arielle Elkrief z Université de Montréal môže byť jedným z kľúčových mechanizmov účinku FMT odstránenie škodlivých baktérií z čriev pacienta. „Naše zistenia otvárajú cestu k personalizovaným terapiám zameraným na mikrobióm,“ uviedla. Odborníci zdôrazňujú, že hoci ide o veľmi sľubné výsledky, FMT zatiaľ zostáva experimentálnou metódou. Ak sa však jej účinnosť potvrdí vo väčších klinických štúdiách, mohla by sa stať významným doplnkom liečby rakoviny aj ďalších závažných ochorení.