EÚ rokuje s Trumpovou vládou o vzácnych zeminách: Cieľom je znížiť závislosť od Číny a doplniť zásoby

BRUSEL - Predstavitelia EÚ začali v stredu rokovania v Spojených štátoch v nádeji, že dosiahnu dohodu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa o vzácnych zeminách a surovinách nevyhnutných pre pokročilé technológie a vojenský priemysel. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca.

EÚ na sérii rokovaní, ktoré organizuje americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo Washingtone, zastupuje podpredseda EK zodpovedný za vnútorný trh Stéphane Séjourné. Na rokovaniach je zastúpených viacero krajín, ktoré sa snažia znížiť svoju závislosť od Číny v oblasti dodávok kritických surovín.

Podľa AFP sa EÚ obzvlášť snaží koordinovať svoje kroky s USA, aby sa vyhla agresívnej konkurencii v zahraničí, napríklad v Austrálii, krajine bohatej na cenné suroviny. „Spoločne s USA musíme zabezpečiť, aby sme nesúťažili o rovnaké zdroje, a keď pracujeme na rovnakých projektoch, musíme nájsť spôsoby, ako sa navzájom dopĺňať,“ vysvetlil Séjourné.

Európska komisia (EK) dúfa v návrat k normálnym vzťahom s USA po nedávnej transatlantickej kríze spôsobenej zámerom amerického prezidenta anektovať Grónsko, autonómne dánske arktické územie, ktoré je tiež bohaté na vzácne zeminy. Aby EÚ mohla zabezpečiť dodávky cenných surovín, chce najprv podpísať spoločné vyhlásenie s USA, a až potom uzavrieť formálnejšiu dohodu.

Lekcia z pandémie koronavírusu

Únia sa poučila zo zdravotnej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, že závislosť od kritických surovín dovážaných z Číny môže blokovať jej dodávateľské reťazce, čo následne ohrozuje priemysel. Odvtedy sa EÚ snaží nájsť nových obchodných partnerov na dodávky cenných surovín a po pandémii podpísala dohody s Japonskom, Austráliou a Kanadou.

Prvky vzácnych zemín sú nevyhnutné pre mnohé odvetvia hospodárstva, najmä pre automobilový priemysel, obnoviteľné zdroje energie, digitálne technológie a sektor obrany. Používajú sa na výrobu silných magnetov, katalyzátorov a elektronických súčiastok Čína, ktorá vlastní väčšinu svetových zásob vzácnych zemín, nielenže dominuje v ich ťažbe, ale tiež si vytvorila určitý monopol na ich rafináciu, čo Pekingu dáva kontrolu nad dodávkami strategických kovov, ako je napríklad gálium, používané pri výrobe polovodičov.

EÚ sa ocitla na rozhraní medzi Čínou, ktorá zvýšila obmedzenia na vývoz vzácnych zemín, a USA, ktoré intenzívne rokujú o bilaterálnych dohodách s tretími krajinami, aby si zabezpečili vlastné dodávky strategických surovín.

