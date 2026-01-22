Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?

ANGELA WHITE
ANGELA WHITE
SYDNEY - Aj keď sa na pornopriemysel pozeráme rôzne, väčšina ľudí si myslí, že jeho fungovanie je úplne chaotické a bez pravidiel. Austrálska pornoherečka Angela White však tvrdí, že realita je oveľa viac „korporátna“ a prísne kontrolovaná.

Podľa nej je za kamerou skutočný byrokratický systém. „Ľudia si stále predstavujú, že ide o temný svet, ale v skutočnosti je to veľmi organizované,“ povedala pre austrálsky portál news.com.au. Pri príprave natáčania je totiž množstvo overovaní a kontrol, aby sa zabránilo čomukoľvek nelegálnemu či nevhodnému.

Toto sa deje pred zapnutím kamery

Zodpovední pracovníci kontrolujú identitu a vek účinkujúcich, aby mali istotu, že nikto nie je neplnoletý. Každý z účinkujúcich musí pred natáčaním pred kamerou preukázať svoju plnoletosť. Následne sa prechádza detailný zoznam povolených a zakázaných aktivít. „Prechádzame všetky body a odpovedáme áno alebo nie, alebo si vyžiadame vysvetlenie,“ vysvetľuje Whiteová. Tento proces môže trvať aj 15 až 30 minút. A to aj vtedy, keď sa dvaja herci už v minulosti často stretli – pravidlá sa totiž môžu zmeniť z jedného dňa na druhý.

Rovnako prísne je aj testovanie na pohlavné choroby. V priemere sa testuje každé dva týždne, ale Whiteová, vzhľadom na svoju pracovnú záťaž, chodí na testy ešte častejšie – približne každých 12 dní. „Robím výtery z hrdla, vaginálne aj análne, a testujem sa na rôzne infekcie, ako chlamýdie, kvapavku, syfilis, HIV či trichomoniázu,“ opisuje. Zároveň zdôrazňuje, že práca nie je len „sex“, ale aj fyzicky náročný výkon, preto si udržiava kondíciu cvičením a zdravou stravou. „Nie je to ako bežný sex doma. Neustále meníme polohy a držíme ich niekoľko minút,“ dodáva.

V pornopriemysle sa pohybuje už od 18 rokov

Angela White sa v pornopriemysle pohybuje od svojich 18 rokov, hoci rozhodnutie nepadlo zo dňa na deň. Už ako tínedžerka o tom premýšľala. „Keď som dospievala, fascinovalo ma objavovanie vlastnej sexuality,“ spomína. Pre ňu bolo dôležité vidieť ženy s plnšími tvarmi, ktoré sú v pornografii prezentované ako príťažlivé – nie ako terč posmechu, ako to často bývalo v bežných médiách.

Dnes je z nej jedna z najznámejších a najuznávanejších postáv v odvetví. Nedávno získala päť cien AVN Awards (považovaných za „Oscary“ pornopriemyslu) a celkovo má už 69 víťazstiev, čím sa stala najviac ocenenou herečkou v histórii. Whiteová tvrdí, že jej úspech je výsledkom vášne a schopnosti vytvoriť na scéne skutočné emocionálne spojenie, ktoré diváci vnímajú a oceňujú.

Ďalšie zo Zoznamu