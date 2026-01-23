Zimná rozprávka v zoo: VIDEO Malé nosorožce uvideli prvýkrát v živote sneh a ich reakcia vás rozosmeje!

OXFORDSHIRE - Prvý sneh je výnimočný zážitok nielen pre deti, ale aj pre zvieratá. Dôkazom sú mladé nosorožce biele Markus a Mo, ktoré v britskej zoologickej záhrade objavovali zimnú krajinu s obrovským nadšením. Ich hravé reakcie si okamžite získali srdcia ľudí na sociálnych sieťach.
Dvojica mláďat nosorožca bieleho zažila v Cotswold Wildlife Park moment, na ktorý budú ošetrovatelia aj návštevníci ešte dlho spomínať. Po tom, čo Britániu zasiahla vlna chladného počasia, sa ich výbeh premenil na bielu zimnú rozprávku. A Markus s Mo sa sneh rozhodli preskúmať po svojom.
Mláďatá pobehovali s radosťou
Zvedavé mláďatá sa prechádzali po zasneženom výbehu, ochutnávali sneh a s radosťou sa rozbehli naprieč bielou plochou. Ich hravosť a bezprostredná radosť pripomínala malé deti, ktoré sa po prvý raz ocitnú v snehu. „S poklesom teplôt a snežením sa niektoré zvieratá v parku stretli s týmito podmienkami úplne po prvý raz,“ uviedol asistent manažéra zvierat Chris Kibbeyová. „Zvieratá, ktoré preferujú teplo, majú k dispozícii vyhrievané vnútorné priestory a počas chladných dní sa často samy rozhodnú zostať v bezpečí.“
Internetová SENZÁCIA z poľskej zoo: Skoro dvojtonová Maruška vs. trpaslík! VIDEO, ktoré obletelo svet
Mláďatá nosorožca bieleho však využili príležitosť naplno, píše portál What´s The Jam. Po krátkej hre na snehu sa bez problémov vrátili späť do vyhriateho zázemia, kde mali zabezpečený komfort. Video a fotografie zo zimného dobrodružstva okamžite zaplavili sociálne siete. Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. „Nádherné zábery, je úžasné vidieť, že aj zvieratá milujú sneh,“ napísal jeden z komentujúcich. „Rozkošné mláďatá,“ odkázal ďalší. Iní si všimli ich bystrosť a odvahu: „Inteligentné a zvedavé malé nosorožce.“
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Cotswold Wildlife Park sa podobnými momentmi netají – práve naopak. Zoologická záhrada pravidelne upozorňuje na jedinečné chvíle zo života zvierat, ktoré návštevníkom približujú ich prirodzené správanie aj emócie. A zdá sa, že Markus a Mo si svoj prvý sneh budú pamätať nielen oni sami, ale aj tisíce ľudí, ktorým v chladných dňoch vyčarili úsmev na tvári.