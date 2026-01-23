Staroveké tabuľky konečne prehovorili: AI odhalila apokalyptické vízie zapísané pred 4 000 rokmi! Čo v sebe ukrývali?

BAGDAD - Vedci si s nimi nevedeli rady celé generácie. Staroveké babylonské tabuľky mlčali viac než 4 000 rokov, až kým do hry nevstúpila umelá inteligencia. To, čo z ich riadkov vyčítala, znie ako scenár apokalypsy: temné proroctvá, pády ríš a znamenia, ktoré mali ohlasovať smrť kráľov aj skazu celých civilizácií.
Vedci sa s pomocou moderných technológií dostali k obsahu starovekých textov, ktoré desaťročia vzdorovali všetkým pokusom o rozlúštenie. Kľúčom sa napokon stala umelá inteligencia, vďaka ktorej sa podarilo prečítať viac než štyritisíc rokov staré hlinené tabuľky zapísané klinovým písmom. Babylonské písomnosti dlhé roky mátali odborníkov po celom svete. Až prepojenie historického výskumu s algoritmami umelej inteligencie odhalilo ich skutočný obsah – a ten je podľa vedcov znepokojivý. Texty totiž opisujú udalosti, ktoré mali predznamenať pohromy, úpadok ríš a smrť panovníkov.
Tabuľky pochádzajú z významného babylonského centra Sippar
Zistenia boli publikované v odbornom časopise Journal of Cuneiform Studies. Tabuľky pochádzajú z významného babylonského centra Sippar, ležiaceho na území dnešného Iraku neďaleko Bagdadu. Podľa datovania vznikli približne v období rokov 1894 až 1595 pred naším letopočtom. Ako uvádza Smithsonian Magazine, dnes sú súčasťou zbierok Britského múzea v Londýne. Rozšifrované pasáže sa zameriavajú najmä na pozorovanie nočnej oblohy – konkrétne na zatmenia a fázy Mesiaca. Zatiaľ čo moderný človek v nich vidí prirodzený astronomický jav, pre starovekých Babylončanov išlo o desivé znamenia, ktoré mali oznamovať katastrofy.
Od epidémií cez roje kobyliek až po ničivé povodne
Jedna z tabuliek napríklad uvádza, že zatmenie Mesiaca v určitom čase noci malo znamenať pád vládnucej dynastie. V iných prípadoch sa spomína smrť kráľa či zničenie nepriateľskej ríše Elam. Texty sa venujú aj ďalším hrozbám – od epidémií cez roje kobyliek až po ničivé povodne. Podľa odborníkov mohli byť takéto proroctvá nástrojom moci. Vládnuce elity nimi mohli ospravedlňovať neúspechy alebo presúvať zodpovednosť za nešťastia na vôľu bohov.
Astronóm Bradley Schaefer z Louisianskej štátnej univerzity upozorňuje, že pre obyčajných ľudí museli byť tieto javy mimoriadne desivé. „Predstavte si roľníka, ktorý pracuje na poli, a zrazu sa obloha zatmie. Bez vedeckého vysvetlenia to mohlo pôsobiť ako jasný odkaz zhora,“ vysvetlil. Aj po tisíckach rokov tak staroveké tabuľky ukazujú, akú silu mali obloha, povery a strach v životoch dávnych civilizácií.