Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia

LONDÝN - Zabudnite na Spotify Wrapped. Nová správa odhalila, čo sa tento rok dialo v britských spálňach. Od klasík, ktoré kraľujú už roky, až po netradičné polohy s názvami ako Krab či Most, ktorých popularita prudko rastie. Výsledky ukazujú, že Briti majú jasno v tom, čo im robí radosť – no o sexe sa stále nehovorí tak otvorene, ako by sa dalo čakať.
Čo počúvame počas roka, vieme vďaka Spotify veľmi presne. Teraz však vyšla správa, ktorá ide ešte o niečo hlbšie – rovno do spální. LloydsPharmacy Online Doctor zverejnil rozsiahly prieskum, ktorý mapuje sexuálne správanie Britov v roku 2025. A výsledky sú viac než zaujímavé.
Ukazuje sa, že hoci sa mnohí považujú za otvorených a dobrodružných, v komunikácii s partnerom majú stále rezervy. Prieskum sa zameral nielen na obľúbené sexuálne polohy, ale aj na frekvenciu sexu, počet partnerov či ochotu hovoriť o vlastných túžbach.
Ako často TO robia?
Každý šestnásty Brit (6 %) priznáva, že má sex denne. Takmer štvrtina opýtaných (23 %) sa miluje približne raz do týždňa. Najobľúbenejším časom na intimitu zostáva večer – polovica Britov uprednostňuje sex medzi 17. hodinou a polnocou.
Zaujímavé sú aj údaje o počte sexuálnych partnerov. Priemerný dospelý Brit priznal 19 partnerov počas života. Muži uvádzajú v priemere 26 partnerov, ženy 14. Téma sexuálnej histórie sa tento rok dostala do centra pozornosti aj vďaka známej pornoherečke Bonnie Blue, ktorá svojím „body countom“ vyvolala búrlivé diskusie.
Ktoré polohy sú najobľúbenejšie?
Briti síce radi experimentujú, no klasika má stále navrch. Z celkového počtu 46 sledovaných polôh jasne vyhráva jedna, ktorú pozná úplne každý.
Top 5 najvyhľadávanejších polôh:
- Misionárska poloha – 736 900 vyhľadávaní
- Cowgirl – 401 100
- 69 – 398 400
- Lotus – 304 200
- Motýlik – 203 500
Misionárska poloha si drží prvenstvo najmä vďaka jednoduchosti a blízkemu fyzickému kontaktu. Ostatné priečky však ukazujú, že Briti túžia po rozmanitosti a rôznych formách potešenia.
O týchto ste asi ani nepočuli
Hoci klasiky vedú, prieskum odhalil výrazný nárast záujmu o menej známe a odvážnejšie polohy, píše na svojom webe The Sun. Medziročne zaznamenali obrovský nárast najmä tieto:
- Most (The Bridge) – nárast o 643 %
- Krab (The Crab) – nárast o 113 %
- Prone Bone – nárast o 96 %
- Hojdací kôň (The Rocking Horse) – nárast o 81 %
Respondenti uvádzali ako hlavné dôvody striedania polôh najmä potešenie (67 %), komfort (58 %) a intimitu. Takmer polovica ľudí mení polohy raz či dvakrát počas jedného sexu, no každý ôsmy priznáva, že ich strieda neustále.
