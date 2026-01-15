Hotelová upratovačka prezradila šokujúce TAJOMSTVÁ hostí: TO, čo našla v izbách, vás ohromí! Vibrátor je len začiatok

USA - Hotelová upratovačka odhalila šokujúce zážitky zo svojej práce – od obrovských vibrátorov až po hostí, ktorí otvorili dvere úplne nahí. V podcaste prezradila tie najbizarnejšie situácie, ktoré ju dostali do trápnych momentov, a poradila hosťom, aby si pred odchodom vždy skontrolovali svoje intímne pomôcky.
Hotelová upratovačka v podcaste Other People's Lives odhalila tie najbizarnejšie zážitky zo svojej práce. Podľa jej slov ju niektoré situácie s hotelovými hosťami dokonca dostali do trápnych momentov. Moderátor Greg Dybec sa pýtal, či sa často stretáva s intímnymi pomôckami, ktoré hostia nechávajú po sebe. Upratovačka spomenula napríklad starších manželov, ktorí odchádzali s obrovským vibrátorom – veľkým takmer od vrchu ruky až po lakeť.
Objavenie erotických pomôcok však nebolo jediným šokom. Počas rokov vstúpila do izieb, kde hostia spali alebo mali sex, niekedy dokonca nahí. „Bolo to dosť divné. Jeden muž jednoducho zabudol, že je nahý, a otvoril dvere. Rovnako sa mi stalo aj so ženami, ktoré to brali úplne prirodzene,“ vysvetlila.
Vždy si skontrolujte, či ste si zobrali všetko
Upratovačka tiež prezradila, že sa stretla s rôznymi telesnými tekutinami. Niektorí hostia dokonca ignorovali toaletu a močili priamo do sprchy, aj keď bola suchá. Na záver poradila hosťom, aby si pred odchodom vždy skontrolovali, či majú zbalené všetky svoje sexuálne pomôcky.