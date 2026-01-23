Myslela si, že sa k nej túli pes: Keď rozsvietila lampu, zažila najhoršiu nočnú moru! Na jej hrudi bol OBROVSKÝ PYTÓN

BRISBANE - Pokojný spánok sa v sekunde zmenil na nočnú moru. Austrálčanka z Brisbane sa zobudila s pocitom, že jej na hrudi leží niečo ťažké, namiesto domáceho miláčika však v posteli objavila niekoľkometrového hada, ktorý sa k nej počas noci potichu vplazil.
Austrálčanka z Brisbane sa podelila o mrazivý nočný zážitok, aký by nechcel zažiť nikto. Počas spánku sa jej do postele dostal niekoľkometrový had – a ona si to uvedomila až vtedy, keď sa uprostred noci prebudila. Rachel Bloorovú zobudil v pondelok nadránom zvláštny pocit tlaku na hrudi. V polospánku si najskôr myslela, že sa k nej pritúlil ich pes. Keď však natiahla ruku, namiesto teplej srsti nahmátala niečo chladné, klzké a pokryté šupinami.
Potvrdili sa najhoršie obavy
Inštinktívne sa stiahla hlbšie pod perinu a pritiahla si ju až ku krku. V tom momente zobudila partnera a požiadala ho, aby rozsvietil lampu na nočnom stolíku. Svetlo potvrdilo ich najhoršie obavy. „Povedal mi: ,Zlatko, nehýb sa. Leží na tebe asi dva a pol metra dlhý pytón,‘“ opísala Bloorová pre BBC.
Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase
Jej prvou reakciou boli nadávky, hneď nato však myslela na psov. Okamžite nariadila ich evakuáciu z izby. „Napadlo mi, že ak by si môj dalmatínec uvedomil, že je tam had, mohlo by to skončiť katastrofou,“ vysvetlila. Keď boli psy v bezpečí a jej manžel by najradšej odišiel s nimi, Rachel sa začala pomaly a opatrne vyslobodzovať spod prikrývky. „Snažila som sa len pomaly vykĺznuť a v hlave mi stále znelo: ,Naozaj sa to deje? Je to úplne absurdné,‘“ spomína.
Had nepôsobil vystrašene
Podľa jej odhadu išlo o pytóna čierno-žltého, nejedovatého hada, ktorý sa pravdepodobne pretlačil cez žalúzie a cez otvorené okno sa dostal priamo na posteľ, stojacu tesne pod ním. Keď sa jej podarilo uvoľniť, začala hada opatrne vyťahovať rovnakou cestou späť. „Bol taký veľký, že aj keď sa na mňa stočil, časť jeho chvosta stále trčala von z okna,“ opísala. Dodala, že had nepôsobil vystrašene. „Keď som ho chytila, len sa mi trochu triasol v ruke.“
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zatiaľ čo jej manžel bol v šoku, Bloorová zostala prekvapivo pokojná. Vyrastala totiž na vidieku, kde boli hady bežnou súčasťou prostredia. „Myslím si, že keď ste pokojní vy, sú pokojné aj ony,“ vysvetlila. S úsmevom však priznala, že keby v posteli našla niečo iné, jej reakcia by bola úplne odlišná. „Keby to bola ropucha obrovská, panikárila by som. Tie naozaj neznášam,“ dodala.
Napokon celý incident skončil bez zranení, pre ľudí aj zvieratá. Pytóny čierno-žlté (Morelia spilota) sú škrtiče bežne sa vyskytujúce v pobrežných oblastiach Austrálie. Zvyčajne sa živia menšími živočíchmi, ako sú vtáky, a sú známe svojím výrazným sfarbením v odtieňoch čiernej, žltej, zlatej či krémovej. Vďaka množstvu poddruhov a farebných variantov patria aj medzi obľúbené hady v chovoch.