Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte

AMSTERDAM - Miesto romantiky chladný skener a vedecký tím. Legendárny experiment v magnetickej rezonancii odhalil fascinujúce detaily o tom, čo sa deje v ľudskom tele počas intimity. Hoci vedci získali unikátne snímky, jeden zvláštny úkaz v ženskom tele zostáva dodnes nerozlúštenou záhadou.
Mať sex v posteli je síce najpohodlnejšie, no holandský pár Ida Sabelisová a jej partner Jupp sa v roku 1991 rozhodli pre netradičné prostredie – magnetickú rezonanciu. Nie kvôli adrenalínu, ale v mene vedy. Ich cieľom bolo ukázať, čo sa počas pohlavného styku skutočne odohráva v ľudskom tele.
Žiadne lieky na podporu erekcie
Hoci experiment pôsobí bizardne, priniesol prekvapivo cenné poznatky. Výsledky boli publikované v roku 1999 v prestížnom British Medical Journal, kde autori dospeli k záveru, že „zobrazovanie mužských a ženských pohlavných orgánov počas súlože pomocou magnetickej rezonancie je možné a významne prispieva k lepšiemu pochopeniu anatómie“. Zaujímavosťou je, že zo všetkých účastníkov boli Ida a Jupp jediným párom, ktorému sa podarilo mať sex v MRI prístroji bez použitia liekov na podporu erekcie.
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Dvíha sa maternica a bumerang
Ako informuje Unilad, snímky odhalili viacero prekvapivých faktov. Počas súlože v misionárskej polohe má penis tvar pripomínajúci bumerang, pričom až tretinu jeho dĺžky tvorí koreň penisu uložený v tele. U žien sa počas sexuálneho vzrušenia bez samotného styku zdvíha maternica a predná stena pošvy sa predlžuje. Zaujímavé však je, že veľkosť maternice sa počas vzrušenia nemení. Tieto zistenia pomohli vedcom lepšie pochopiť ženskú aj mužskú anatómiu, no jeden jav zostal záhadou.
Zvláštny fenomén, ktorý nik nevie vysvetliť
Na výskume sa nezúčastnil len jeden pár. Celkovo sa do experimentu zapojilo osem párov a tri slobodné ženy. A práve pri analýze všetkých 13 prípadov si vedci všimli niečo nečakané – močový mechúr žien sa počas styku v MRI prístroji rýchlo naplnil. A to aj napriek tomu, že väčšina žien sa pred vyšetrením vyprázdnila.
„Na každom záverečnom snímku sme videli veľký, plný močový mechúr,“ uviedol odborník Menko Victor „Pek“ van Andel. „Dodnes presne nevieme, prečo k tomu dochádza.“ Jedna z hypotéz hovorí, že by mohlo ísť o evolučný mechanizmus, ktorý má ženy prinútiť ísť po sexe na toaletu, čím by sa znížilo riziko infekcií močových ciest. Túto teóriu však zatiaľ nie je možné potvrdiť.
Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?
Romantika to nebola, ale malo to význam
Ida Sabelisová neskôr priznala, že zážitok v MRI prístroji rozhodne nebol romantický. Napriek tomu ho označila za „akt lásky a výkon“. Zároveň s úsmevom dodala, že fakt, že s partnerom dokázali experiment absolvovať bez Viagry, považuje za dôkaz ich vzájomnej spokojnosti. Ida bola dlhoročnou aktivistkou za práva žien a cieľom jej účasti bolo rozšíriť vedecké poznanie ženského tela, ktoré bolo podľa nej v medicíne dlhodobo zanedbávané. Aj po viac než troch desaťročiach tak tento netradičný experiment zostáva jedným z najzvláštnejších, ale zároveň najpoučnejších momentov v dejinách medicínskeho výskumu.