Môže obyčajná hrianka zvyšovať riziko rakoviny? Odpoveď sa skrýva v jej farbe! Koledujete si o problém

USA - Mnohí ľudia majú radi toast poriadne do chrumkava, no odborníci upozorňujú, že nadmerne opečené alebo dokonca spálené pečivo nemusí byť pre zdravie ideálnou voľbou. Pri vysokých teplotách totiž v škrobových potravinách vznikajú chemické látky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudský organizmus.
Pri opekaní chleba dochádza k takzvanej Maillardovej reakcii, ktorá dodáva toastu charakteristickú chuť a farbu. Zároveň však pri teplotách nad 120 stupňov Celzia vzniká látka nazývaná akrylamid, informuje portál Unilad. Tá je odborníkmi označovaná za potenciálne nebezpečnú, keďže v štúdiách na zvieratách bola spájaná so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny a poškodením nervového systému.
Čím tmavšia hrianka, tým vyššia koncentrácia látky
Hoci pri bežnej strave nie je príjem akrylamidu u ľudí považovaný za extrémne vysoký, spálený toast patrí medzi potraviny, ktoré ho môžu obsahovať vo výrazne vyššom množstve. Čím tmavšia a viac zuhoľnatená je hrianka, tým vyššia je koncentrácia tejto látky.
Robíte TÚTO CHYBU s mikrovlnkou aj vy? Používa ju takmer každý, no málokto správne: Zlé návyky vás môžu vyjsť draho
Zdravotní odborníci preto odporúčajú toast opekať len do svetlej až zlatej farby a vyhýbať sa konzumácii čiernych alebo spálených častí. Ak sa chlieb pripáli, najlepším riešením je poškodené časti odrezať alebo si pripraviť nový toast. Takýmto jednoduchým krokom možno výrazne znížiť príjem nežiaducich látok. Okrem akrylamidu môže nadmerne spálené jedlo obsahovať aj ďalšie zlúčeniny, ktoré môžu dráždiť tráviaci trakt a spôsobovať žalúdočné ťažkosti. Tie sa síce väčšinou neprejavujú dlhodobo, no pri pravidelnej konzumácii môžu znižovať komfort trávenia.
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej linke: TAKTO môže dopadnúť váš mozog po zjedení zvyškov z obeda!
Odborníci sa zhodujú, že občasná konzumácia tmavšieho toastu pravdepodobne nepredstavuje vážne riziko. Ak sa však spálené potraviny objavujú na tanieri často, je vhodné upraviť spôsob prípravy jedla. Zdravšou voľbou je rovnomerne opečený toast bez čiernych okrajov, ktorý si zachová chuť, no nezaťaží organizmus zbytočnými rizikami.