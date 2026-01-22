Zanedbaná chladnička je rajom pre baktérie: Robíte tieto CHYBY pri čistení aj vy? TOTO odporúčajú hygienici

USA - Chladnička patrí k najpoužívanejším spotrebičom v domácnosti, no zároveň aj k tým najviac zanedbávaným. Odborníci upozorňujú, že nesprávna alebo zriedkavá údržba môže viesť k množeniu baktérií, plesní aj nepríjemným zápachom. Ako často by ste ju mali čistiť a na čo netreba zabúdať?
Udržiavať chladničku čistú neznamená len občas utrieť poličky. Podľa odborníkov na hygienu v domácnosti by mala mať každá chladnička jasne stanovený čistiaci režim, ktorý zahŕňa pravidelnú údržbu aj dôkladné hĺbkové čistenie.
Kontrolujte ju aspoň raz týždenne
Základom je priebežné čistenie aspoň raz týždenne, píše The Sun. Ide najmä o vyhadzovanie pokazených potravín, utretie rozliatych tekutín či kontrolu dátumov spotreby. Práve zvyšky jedla a kvapaliny sú najčastejším zdrojom zápachu a baktérií.
Odborníci odporúčajú vykonať dôkladné čistenie celej chladničky každé tri až štyri mesiace. Znamená to vyprázdniť celý obsah, vybrať poličky a zásuvky a umyť ich teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom alebo prírodným roztokom z octu a jedlej sódy. Pozornosť si zaslúžia aj dverné tesnenia, kde sa často hromadí špina a vlhkosť. Tie je vhodné čistiť len vlhkou handričkou bez agresívnej chémie, ktorá by mohla gumu poškodiť.
Tieto typy chladničiek môžu potrápiť
Chladničky s výrobníkom ľadu alebo dávkovačom vody si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Tieto časti by sa mali čistiť častejšie, ideálne každé dva mesiace, keďže vlhké prostredie podporuje tvorbu plesní a mikroorganizmov.
Pravidelné čistenie chladničky nie je len otázkou estetiky. Znižuje riziko kontaminácie potravín, predchádza nepríjemným pachom a zároveň predlžuje životnosť spotrebiča. Zanesené police či tesnenia môžu navyše zhoršovať chladenie a zvyšovať spotrebu energie. Jednoduché pravidlo znie jasne: krátka kontrola každý týždeň, dôkladné čistenie niekoľkokrát do roka. Vaše potraviny aj zdravie sa vám za to poďakujú.