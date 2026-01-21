Taraba ŠOKOVAL verejnosť: Takto to vyzerá, keď tri dni nepodpisujem papiere, obrovský ŠTÓS papierov

Taraba ukázal na štósy papierov po pár dňoch pauzy. (Zdroj: Instagram/tomas_taraba)
BRATISLAVA - Ak vás niekedy zaujímala práca ministra, tak teraz máte unikátnu príležitosť nahliadnuť do kancelárie jedného z nich. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vás však presvedčí, že to vôbec nie je taká prechádzka ružovou záhradou, ako si mnohí myslia.
"Drahí Slováci, takto to vyzerá na ministerstve, keď minister približne tri dni nepodpisuje papiere," vyhlásil Taraba a ukázal na horu papierov, ktorá sa mu na rezorte nahromadila len za pár dní a musel sa s ňou zaoberať. Tentokrát však prišiel s touto nie veľmi svetlou stránkou ministerského povolania priamo na verejnosť.
Viac povedal Taraba vo videu.