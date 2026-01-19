Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?

LONDÝN - Čo sa stane s telom, sebavedomím a manželstvom, keď si dvojica dá odvážny záväzok mať sex každý deň po celý rok? Brittany Gibbonsová sa rozhodla to zistiť na vlastnej koži a výsledky ju prekvapili viac, než čakala. Nešlo len o vášeň v spálni, ale o hlbokú zmenu vzťahu k vlastnému telu, partnerovi aj samotnému manželstvu.

Brittany Gibbonsová po roku pravidelnej intimity získala viac sebavedomia a zistila niekoľko cenných lekcií o svojom manželstve. Brittany sa rozhodla pre experiment - každý deň počas jedného roka mala sex so svojím manželom. Tento záväzok jej podľa vlastných slov priniesol nielen fyzické, ale aj psychické benefity, cítila sa istejšia vo svojom tele a viac prítomná počas intímnych chvíľ.

Prvých šesť mesiacov si Brittany zvykala na to, že sa počas sexu „skrýva“ pod nočnou košeľou, aby zakryla brucho. Pol roka do experimentu však už necítila potrebu svojho tela skrývať. „Po prvýkrát som sa viac sústredila na to, čo počas sexu prináša potešenie, než na to, ako vyzerať dobre alebo skryť tuk na bruchu či chrbte,“ napísala pre Women's Health. „Moje telo sme si užívali obaja rovnako.“ Na konci roka sebavedomie Brittany ešte vzrástlo. „Po roku som prestala nosiť oblečenie úplne,“ poznamenala s úsmevom a dodala, že jej deti by si to pravdepodobne všimli ako prvé.

Dôležité poznatky o manželstve

Okrem rastúceho sebavedomia jej ročný experiment priniesol aj dôležité poznatky o manželstve, intimite a vzájomných očakávaniach. Brittany vysvetlila: „Najprv sme zistili, že je to náročné, a to je normálne. Väčšina ľudí okolo vás nemá sex každý deň. Sú zaneprázdnení prácou, športovými aktivitami detí a platením účtov. Naplánovať si sex do toho všetkého je ťažké, ale pre nás je to nevyhnutné. Sex nám pripomína, že sme intímni partneri, nie len spolubývajúci zodpovední za deti.“

Pre Brittany a jej manžela nešlo len o fyzickú stránku vzťahu. Intimita im pripomínala, že sú partnermi a nie len spolumajiteľmi domácnosti. V zhone každodenných povinností sa sex stal momentom, ktorý posilňoval ich romantické puto. Na konci experimentu mali podľa Brittany jasnejšiu predstavu o tom, čo pre nich funguje. Umožnilo im to prispôsobiť svoj život a udržať si blízky kontakt, namiesto toho, aby sa snažili držať nereálny rutinný plán.

