Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne

SYDNEY - Pornografia skreslila predstavy o ideálnom sexe, no realita je často úplne iná. Odborníčka na vzťahy Jana Hockingová prezradila prekvapivý fakt, ktorý mnohých mužov šokuje – a ženám vraj robí radosť.
Sex je prirodzenou súčasťou partnerských vzťahov, no predstavy o tom, ako by mal vyzerať „správny“ intímny zážitok, sú často skreslené pornografickým obsahom. Práve preto odborníčka na zoznamovanie a vzťahy Jana Hockingová upozorňuje na jeden fakt o sexe, ktorý dokáže mnohých mužov poriadne zaskočiť – a zároveň im priniesť úľavu.
Ženy to chcú kratšie
„Chystám sa s vami podeliť o niečo, čo vám možno výrazne zlepší pohľad na vlastný výkon v spálni,“ napísala Hockingová vo svojom článku pre portál news.com.au. Svojim kamarátkam položila jednoduchú otázku: dali by prednosť sexu, ktorý trvá 30 sekúnd, alebo hodinovému maratónu? Odpoveď bola prekvapivo jednoznačná – všetky si vybrali kratšiu možnosť.
Podľa Hockingovej ide paradoxne o kompliment. Mnohí muži si totiž vplyvom porna myslia, že kvalitný sex musí trvať čo najdlhšie. Realita je však iná. „Ženy vo väčšine prípadov uprednostňujú kvalitu pred kvantitou. Aj krátky, intenzívny zážitok môže byť mimoriadne uspokojujúci,“ vysvetľuje odborníčka.
Predohra je podceňovaná
Jedným z hlavných dôvodov je podľa nej podceňovaná predohra. Hockingová radí, aby muži venovali viac času práve jej a netlačili sa na samotný akt. Zároveň odporúča meniť polohy či prostredie, pretože rýchlovka neznamená stereotyp. Kratší sex je navyše menej stresujúci – odpadá tlak na výkon a partneri si môžu viac užívať samotný moment.
Ďalším benefitom je možnosť intimity častejšie, keďže únava zo „sexuálneho maratónu“ nehrozí. Rýchlovka podľa Hockingovej zároveň pomáha ženám prebrať iniciatívu a zbavovať sa zastaraných predstáv o pasívnej úlohe v sexe. „Rýchly orgazmus môže byť rovnako silný, niekedy dokonca lepší,“ dodáva. Na záver má jasný odkaz: nejde o to, ako dlho sex trvá, ale ako sa pri ňom cítite. „Ak sa nabudúce budete stresovať výkonom, spomeňte si, že kratší sex môže byť presne to, čo vaša partnerka ocení,“ uzatvára odborníčka.