Hostia hotela spali roky nad pokladom: Pod nádvorím sa ukrývalo niečo, čo archeológom vyrazilo dych!

PARÍŽ - Hostia hotela v meste Vannes netušili, že spia nad jedným z najvýznamnejších historických nálezov posledných rokov. Pod hotelovým dvorom archeológovia objavili takmer neporušený hrad zo 14. storočia.
Archeológovia vo Francúzsku odhalili výnimočný historický poklad. Pod nádvorím hotela Lagorce v meste Vannes sa nachádzajú pozostatky 640 rokov starého hradu Château de l’Hermine, ktorý dal v 80. rokoch 14. storočia postaviť bretonský vojvoda Ján IV. Dobyvateľ.
Výskum prebiehal od jari do jesene minulého roka pod vedením Národného inštitútu pre preventívny archeologický výskum (INRAP). Postupne sa podarilo odkryť pôdorys prízemia, vrátane vojvodského domu s dĺžkou 42 metrov a šírkou 17 metrov. Ako informuje portál indy100.com, stavba sa vyznačuje mimoriadne hrubými múrmi, čo svedčí o jej obrannom význame aj reprezentačnej funkcii. Napriek svojmu veku sú zachované časti hradu v prekvapivo dobrom stave. Budova bola priamo obkolesená vodnou priekopou a zo západnej strany ju dopĺňala takzvaná štvorcová veža.
Výstavba bola na svoju dobu mimoriadne precízna
Podľa odborníkov je zjavné, že výstavba bola na svoju dobu mimoriadne precízna. Rovnaké stavebné materiály a štandardizované stavebné prvky dokazujú dokonalú organizáciu prác – od ťažby kameňa až po samotnú realizáciu stavby. Archeológovia sa domnievajú, že hrad vznikol v jednej etape, čo poukazuje na veľké finančné aj personálne zdroje, ktorými vojvoda disponoval.
„Pozostatky jasne ukazujú, že Ján IV. sa obklopil najlepšími inžiniermi a remeselníkmi svojej doby,“ uviedol INRAP. Výnimočným nálezom sú aj viaceré schodiská, vrátane pozoruhodne zachovaného ceremoniálneho schodiska s dekorovaným jadrom, ako aj kamenné okenné sedadlo vsadené do výklenku.
Hrad mal tri až štyri podlažia
Výskum naznačuje, že hrad mal tri až štyri podlažia. Svedčia o tom nálezy latrín a odvodňovacích kanálov patriacich k horným úrovniam budovy. Archeológovia objavili aj množstvo predmetov z každodenného života – mince, šperky, kuchynské náčinie, hrnce či panvice z 15. a 16. storočia. Vďaka vlhkému prostrediu sa zachovali aj drevené predmety, ako misky či časti sudov.
Výskum prebiehal aj vo vodnej priekope, kde odborníci našli ďalšie cenné artefakty. Medzi nimi boli ihlice, spony na odev a obuv, kamenné dosky s vyrytými grafitmi či ďalšie drobnosti z bežného života. Château de l’Hermine patril k obľúbeným sídlam vojvodu Jána IV. a bol intenzívne využívaný takmer celé storočie. V 70. rokoch 15. storočia však stratil význam, keď jeho nástupca František II. uprednostnil mesto Nantes. V 17. a 18. storočí bol hrad definitívne opustený.