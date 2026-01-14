Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!

NEW YORK – Ako často by ste mali mať sex, aby ste zostali zdraví? Podľa odborníčky na tradičnú čínsku medicínu sa to líši podľa veku a môže ovplyvniť vaše celkové zdravie.
Nina Chengová, zakladateľka online obchodu The Eastern Philosophy, ktorý sa špecializuje na tradičnú čínsku medicínu, vo videu na TikToku vysvetlila, že nedostatok sexu môže podľa čínskej medicíny viesť k rôznym zdravotným problémom. Orgazmy podľa nej uvoľňujú energiu Yang, ktorá zvyšuje tok Qi a prináša telu prospešné účinky.
Každé štyri dni
„Starodávni čínski lekári tvrdili, že ženy často trpia väčšou sexuálnou frustráciou, pretože spoločnosť im nedovoľuje slobodne vyjadrovať sexualitu,“ uviedla Chengová. Existuje dokonca 2 000 rokov starý text o sexualite s názvom Su Nu Jing, ktorý stanovuje, ako často by mali ľudia podľa veku dosahovať orgazmus. Podľa tejto tradície by dvadsiatnici mali vyvrcholiť každé štyri dni, tridsiatnici každých osem dní, štyridsiatnici každých 16 dní, päťdesiatnici každých 21 dní a šesťdesiatnici raz za 30 dní.
Čím dlhší, tým lepší? Vedci prišli s prekvapivým zistením: IDEÁLNY čas na radovánky je OVEĽA KRATŠÍ, než ste si mysleli!
Podobné odporúčania prináša aj britská Národná zdravotnícka služba (NHS), ktorá upozorňuje, že aktívny sexuálny život môže zlepšiť zdravie srdca, zmierniť stres a podporiť duševnú pohodu. Šťastný vzťah pritom môže znížiť riziko depresie a úzkosti. Chengová aj odborníci NHS zdôrazňujú, že kým je pravidelný sex prospešný, najdôležitejšie je dbať na bezpečné praktiky, aby sa predišlo sexuálne prenosným ochoreniam.