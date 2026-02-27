MIMORIADNE Spoločnosť Samsung končí s výrobou na Slovensku!

GALANTA - Spoločnosť Samsung končí na Slovensku svoju výrobu. Juhokórejský koncern má fabriku na výrobu televízorov v Galante, kde pracuje približne 800 ľudí.
Samsung ukončuje výrobu na Slovensku po zhruba 25 rokoch. Informuje o tom Denník E s odvolaním sa na svoje zdroje.
Premiér Robert Fico dnes potvrdil, že firma uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách. Poukázal na to, že sú veľké úvahy o tom, čo sa stane s výrobou televízorov v stredoeurópskom priestore. „Ak k tomu príde, že Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré by mali byť zaradené medzi tie, kde sa bude utlmovať výroba televíznych obrazoviek, budeme sa pýtať, čím sa to nahradí,“ povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov. Rovnaký počet aj v oblasti logistiky.
Fico ozrejmil, že sa k nemu dostala informácia, že spoločnosť Samsung uvažuje z globálnych dôvodov o „prekreslení“ fabrík, ktoré má po celom svete. „Niečo chcú udržať, niečo chcú zrušiť,“ podotkol. Dôvodom má byť výrazný pokles záujmu o kupovanie televízorov.
Samsung v roku 2018 už zatvoril závod vo Voderadoch. Ak teraz zatvorí aj galantskú fabriku, na Slovensku mu zostane len logistické centrum v Gáni pri Galante, ktoré zásobuje elektronikou celú Európu. Pracuje v ňom 700 ľudí.
„V súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Samsung nateraz disponujeme len medializovanými informáciami," uviedla Konfederácia odborových zväzov. O tomto zámere nebola doteraz oficiálne informovaná ani základná odborová organizácia ani príslušný odborový zväz.
"Považujeme za nevyhnutné, aby zamestnávateľ pri každom takomto kroku postupoval striktne v súlade s platnou legislatívou, čo zahŕňa predovšetkým zákonnú povinnosť včasne a riadne prerokovať skončenie pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov. Odborová organizácia je pripravená aktívne vstúpiť do procesu s cieľom vyrokovať pre dotknutých pracovníkov čo najvýhodnejšie podmienky. Našou prioritou zostáva dôsledná ochrana práv pracujúcich a trvanie na naplnení všetkých ich oprávnených požiadaviek a nárokov spojených s potenciálnym ukončením pracovného pomeru," dodali.
„Úprimne nás mrzí situácia v spoločnosti Samsung, ktorá sa premietla do zámeru vedenia spoločnosti zredukovať počet výrobných podnikov i pracovných miest v nich, vrátane výrobného závodu Samsung na výrobu televízorov v Galante," uviedla predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková, stým, že tieto nadnárodné rozhodnutia ovplyvniť nevedia.
"Čo však vieme ako zástupcovia zamestnancov riešiť - a budeme tak postupovať aj v tomto prípade – je, že sa budeme snažiť pre dotknutých ľudí vyjednať čo najlepšie podmienky ukončenia ich pracovných pomerov, a to nad rámec platnej legislatívy a Zákonníka práce. Zároveň sa budeme snažiť byť čo najviac súčinní s miestnym Úradom práce pri hľadaní nových pracovných príležitostí pre prepustených zamestnancov a poskytovať im v rámci našich možností aj adresnú poradenskú pomoc," dodala.