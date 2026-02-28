Gaza pod novými obmedzeniami: Izrael zatvoril priechody, dôvodom je operácia v Iráne

TEL AVIV - Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v sobotu oznámil uzatvorenie hraničných priechodov do Pásma Gazy vrátane priechodu Rafah medzi palestínskou enklávou a Egyptom. Toto opatrenie podľa COGAT súvisí s americko-izraelskou operáciou v Iráne a neovplyvní humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Informujú agentúry AFP, stanice al-Džazíra a portál The Times of Israel (TOI).
„Bolo uskutočnených niekoľko potrebných bezpečnostných opatrení vrátane zatvorenia priechodov do Pásma Gazy, medzi nimi aj priechodu v Rafahu, až do odvolania,“ uviedol COGAT vo svojom vyhlásení. Izraelský úrad zároveň tvrdí, že zatvorenie týchto priechodov nebude mať žiadny vplyv na humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Súčasné zásoby potravín, ktoré na palestínske územie dodali od začiatku prímeria v októbri 2025, podľa neho budú postačovať na „dlhšie obdobie“.
Hraničný priechod Rafah je pre obyvateľov Pásma Gazy jedinou bránou do vonkajšieho sveta, ktorá neprechádza cez Izrael. Priechod takmer dva roky kontroluje Izrael a opätovne ho otvoril 2. februára, pripomína AFP. Izrael oznámil uzavretie hraničných priechodov do Pásma Gazy po tom, čo v sobotu spoločne so Spojenými štátmi útočili v Iráne, ktorý následne vykonal odvetné údery.