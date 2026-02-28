Lucia Molnárová o sestre a ich ROZVODOCH: Viem, prečo nám skrachovali manželstvá!

BRATISLAVA - Lucia Bugalová má dôvod na obrovskú radosť - jej syn Emanuel aktuálne žiari vo filme Šviháci. Lenže kým na plátne sa píše komédia, v súkromí si herečka prešla kapitolou, ktorá bola všetko, len nie ľahká. Po rokoch prišiel rozvod – a Lucia teraz hovorí otvorene o tom, ako sa jej dýcha dnes.
Lucia Bugalová, predtým Molnárová, sa ešte v roku 2013 vydala za svoju lásku Michala Bugalu, gitaristu, ktorého diváci poznajú aj z hudobných televíznych šou. Navonok to roky vyzeralo idylicky, no po 12 rokoch vzťahu sa ich cesty rozišli a na stole bola téma rozvodu.
Lucia dnes neskrýva, že to bola ona, kto spravil rozhodujúci krok. A podľa jej slov sa jej uľavilo. „Sme rozvedení, ja sama som to iniciovala, myslím, že sa mám lepšie. Samozrejme sú situácie, kedy je to aj veľmi ťažké, lebo som žena, nie som muž. A pre mňa zarábať peniaze a udržať to dlhodobo pre ženu je celkom náročné,“ priznala bez prikrášľovania.
Zároveň však dodáva, že sa snaží ustáť to tak, aby ju to nezlomilo – a aby si raz ešte dovolila aj nový začiatok. „Zvládam to nejako, verím, že tej mojej mužskej energie nemám príliš veľa, aby som mala možnosť aj ja v živote ešte niekoho stretnúť, kto za to bude stáť,“ povedala.
Šťastie na mužov však nemá ani Luciina sestra Petra, ktorej skrachovalo manželstvo s hercom Sväťom Malachovským. A Lucia prezradila dôvod, ktorý podľa nej stojí za rozpadom ich vzťahov. „Možno máme aj kódy z detstva inak nastavené, ako by sme ich mali mať. Ja sa ich snažím prepísať a verím, že sa mi to darí, mám ešte polku života na to, tak snáď niekoho stretnem,“ dodáva s nádejou v novú lásku speváčka a herečka, ktorá si však pri spackanom manželstve sype sama popol na hlavu. „Možno som si mala lepšie nastaviť hranice… možno, že som ich mala príliš voľné. Tie hranice boli z detstva inde nastavené, ako by mali. Už nebyť to dobré dievčatko, tá dobrá žena, ktorá na všetko povie áno. A nielen vo vzťahoch.“
Práve hranice sú podľa nej to, čo by dnes nastavila úplne inak. „Moje hranice… to bola moja najväčšia chyba, že som nemala presne dané,“ priznala viac ako otvorene blondínka a vzápätí dodala, že sa učí aj to, čo mnohým robí problém celý život – povedať jasné nie! A čo by si Lucia dopriala do nového roka po všetkom, čím si prešla? Aj na to má jasnú odpoveď – a rovnako ráznu aj pri otázke, či niečo z minulosti ľutuje…
