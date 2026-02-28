Nočná mora v spálni: Kým Pilar spala, neznámy muž nad ňou stál 32 minút a robil TOTO!

MARBELLA - Šokujúci zážitok zažil pár z Marbelly, keď si spätne pozreli zábery z bezpečnostných kamier. Maskovaný muž sa v ich dome pohyboval v skorých ranných hodinách, ukradol hotovosť a opakovane narušil súkromie spiacej ženy.
Podľa záznamov z 2. júna bol muž v dome približne 32 minút. Po prehľadaní kabelky a odcudzení 300 eur vstúpil do spálne až osemkrát a namieril baterku priamo na Pilar. Záznamy zachytili jeho zameranie výhradne na jej telo, pričom muž niekoľkokrát pozrel priamo do kamery, píše portál LadBible. Pilar uviedla, že páchateľ zjavne neprišiel kradnúť, ale kvôli nej samotnej. Večer pred incidentom bola doma sama, čo ju ešte viac znepokojilo.
Alex, jej partner, profesionálny zápasník, povedal, že Pilar sa po zhliadnutí záznamu cíti zneuctená, a páchateľa označil za chorého predátora. Od udalosti Pilar trpí nočnými morami, spí so zatvorenými oknami a dverami a zmenila aj stranu postele. Pár sa rozhodol zverejniť zábery, aby pomohol polícii identifikovať páchateľa. Polícia v Marbelle potvrdila začatie vyšetrovania a vyzýva verejnosť o pomoc pri pátraní. Pilar podstupuje psychologickú liečbu a pripúšťa, že strach so sebou nosí aj do spánku.