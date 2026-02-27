NEČAKANÉ odhalenie tajných služieb: V prípade útoku USA plánuje Irán strašnú odvetu, ohrozená je celá EURÓPA!

TEHERÁN – Napätie medzi USA a Iránom môže priamo ovplyvniť európsky kontinent. Teherán v prípade útoku na jeho pôde plánuje odvetu, ktorá ale nezasiahne USA. Okrem Blízkeho východu má vytypované ciele v Európe.
Irán plánuje odvetné útoky na americké ciele v Európe a na Blízkom východe. S touto zarážajúcou informáciou prichádza denník The New York Times. Všetko teraz závisí od prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa chystá na Irán zaútočiť. V prípade, keby tak spravil, teroristické skupiny napojené na iránsky režim spôsobia v Európe chaos.
USA neustúpia od svojich požiadaviek
Washington a Teherán rokujú v týchto dňoch o limitoch na jadrové zbrane. Biely dom požaduje, aby Irán prestal s obohacovaním uránu, ukončil program vývoja balistických rakiet a skončil s podporou teroristických skupín. Na oplátku je Trump ochotný zrušiť ekonomické sankcie.
Ako však píše americký denník, "Irán rokuje so zbraňou pri hlave". Trump už vyslal na Blízky východ svoje loďstvo, ktoré teraz kotví blízko iránskeho pobrežia v Arabskom mori. Súčasťou flotily sú aj lietadlové lode.
Reálna hrozba pre Európu
Britský The Telegraph informuje, že Teherán by mohol využiť na odvetu svoje teroristické skupiny, ktoré sú v poslednom čase veľmi aktívne. "MI5 odhalila viac ako 20 potenciálnych smrteľných sprisahaní podporovaných Iránom, a to len rok od môjho posledného prejavu. Británia bola jednou z prvých krajín, ktoré odhalili túto vlnu iránskej nadnárodnej agresie," vyhlásil šéf britskej tajnej služby Ken McCallum ešte v októbri minulého roku.
Okrem toho mala byť odhalená pomerne široká "komunikačná aktivita", ktorá naznačuje prípravy na odvetné útoky. Obavy ešte zvýšil Oded Ailam, bývalý šéf protiteroristického oddelenia izraelskej spravodajskej agentúry Mossad, ktorý povedal, že hrozba pre Európu je reálna. Odhalili viaceré teroristické bunky v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku aj na severe v Škandinávii.
"Situácia sa má tak, že Európa je vnímaná ako 'ľahší cieľ', preto sa môže stať arénou pre zastrašujúce akcie, kybernetické útoky a rôzne teroristické aktivity," doplnil Ailam.