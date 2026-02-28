Vakcíny sú už aj v obľúbenom nápoji Slovákov: Prevratná novinka v boji s vírusmi, toto je OČKOVACIE pivo!

WASHINGTON - Americký vedec Chris Buck tvrdí, že vytvoril prvú vakcínu podávanú v pive. Odborník na polyomavírusy z amerického Národného onkologického ústavu si "vakcinačné pivo" navaril doma v kuchyni – napriek nesúhlasu etického panelu National Institutes of Health. A spustil tým poriadnu búrku.
O tejto novinke v oblasti pohostinstiev informoval portál Science News.
Vo svete boja s vírusmi nie je žiadnym nováčikom
Buck patrí medzi popredných expertov na polyomavírusy, ktoré môžu u ľudí s oslabenou imunitou vyvolať vážne komplikácie vrátane rakoviny. Zo známych trinástich typov infikujúcich človeka objavil štyri. Vakcínu proti nim vyvíjal viac než 15 rokov. Impulzom mu boli aj ťažké prípady detí s hemoragickou cystitídou či smrť známeho na ochorenie spôsobené papilomavírusom.
Najskôr to otestoval na myšiach, potom na opiciach a nakoniec to skúsil sám
Kľúčom sa stali kvasinky Saccharomyces cerevisiae, bežne používané pri tvorbe piva. V experimentoch na myšiach podľa neho vyvolali tvorbu protilátok. Výsledky publikované v magazíne Vaccine pri injekčnej forme ukázali dlhodobú imunitnú odpoveď u opíc. Buck sa preto rozhodol otestovať orálnu cestu.
Prvú dávku "očkovacieho piva" si doprial v máji 2025 – päť dní po sebe. O sedem týždňov nasledoval booster, potom ďalší. Tvrdí, že mu pivo bezpečne vyvolalo imunitu proti ľudskému polyomavírusu. Experiment zopakoval aj jeho brat. Štúdiu zverejnil na platforme Zenodo spolu s návodom na výrobu.
"Keď som zbadal prvé výsledky, cítil som sa ako pri zemetrasení," popisuje Buck. "Ide o veľmi vzrušujúcu možnosť. Potenciálne by to znamenalo, že sa tento objav neobmedzuje len na túto vakcínu," myslí si virológ z Univerzity v Novom Mexiku Brya Chackerian. Buck preto spísal rovno aj štúdiu konzumných spôsobov vakcínovania.
Potraviny a lieky sa schvaľujú inak, vládnu obavy
Práve to vyvoláva najväčšie obavy. Potraviny totiž nepodliehajú rovnakému schvaľovaniu ako lieky. Kritici varujú, že testovanie na dvoch ľuďoch nedokazuje účinnosť ani bezpečnosť. Virológ Michael Imperiale hovorí o nezodpovednosti, bioetik Arthur Caplan sa obáva podkopania dôvery vo vakcíny.
Buck oponuje, že byrokracia brzdí vedu a ľudia by mali mať právo na dostupnejšie riešenia. Zamestnávateľ mu medzičasom udelil nútené platené voľno a prípad skúma regulačná komisia.