MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!

TEHERÁN - Izrael v sobotu ráno zaútočil na Irán a vyhlásil výnimočný stav, oznámil izraelský minister obrany Jisrael Kac s tým, že ide o „preventívny úder“. Iránskym hlavným mestom Teherán otriaslo niekoľko výbuchov, napísala s odvolaním sa na svedkov agentúra AP, podľa ktorej zdrojov sa na izraelských útokoch zúčastňujú aj Spojené štáty. Naprieč Izraelom sa medzičasom ozývali sirény. Irán následne uzavrel svoj vzdušný priestor.
VIDEO Donald Trump sa prihlásil k útokom v Iráne:
- Izrael v skorých ranných hodinách spustil útok na územie Iránu v Teheráne,
- ulicami počuť krik, výbuchy a ľudia utekajú do úkrytov,
- Donald Trump sa prihlásil k útokom a tieto údery vedú spolu s Izraelom,
- americký prezident tvrdí, že musia chrániť americký ľud pred "krutou skupinou strašných ľudí, a preto bol vraj tento úder potrebný,
- sociálnymi sieťami sa mihajú zábery z výbuchol a explózii v Teheráne,
- Irán už reaguje raketovými údermi na Izrael,
- podľa Trumpa sa USA postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, ale je možné, že pri vojenskej operácii zomrú americkí vojaci.
ONLINE
09:37 Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje správa agentúry AP.
09:35 Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje na mimoriadne zhoršenie bezpečnostnej situácie v Izraeli a Palestíne po útoku Izraela na Irán a zvyšuje cestovné odporúčanie na 4. stupeň. Vzdušný priestor je uzatvorený a krajinu je možné opustiť iba po zemi, napríklad cez Jordánsko alebo Egypt, pričom občanom sa neodporúča presúvať na letisko. Rezort diplomacie vyzýva občanov SR, aby územie Izraela a Palestíny bezodkladne opustili, prípadne sledovali vývoj situácie a pokyny bezpečnostných zložiek. V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať nonstop krízové centrum ministerstva zahraničných vecí.
09:27 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je po spustení rozsiahlych útokov Izraela a Spojených štátov na sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády v poriadku a nachádza sa na bezpečnom mieste, informovali o tom v sobotu štátne tlačové agentúry IRNA a Tasním. Izrael operáciu pomenoval Roaring Lion (Revúci lev).
09:25 Izrael v sobotu vydal v varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu.
09:24 „Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump a vyzval iránske ozbrojené sily, aby zložili zbrane, inak majú „istotu smrti“. Pripustil zároveň, že pri zásahu môžu prísť o život aj Američania.
Teherán sa podľa Trumpa dopúšťal „nebezpečných aktivít“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú Spojené štáty, ich ozbrojené sily a základne v zahraničí, ale aj spojencov po celom svete. „Je to masový teror a my to už nebudeme ďalej znášať,“ vyhlásil.
09:02 Americký prezident Donald Trump odkázal Iráncom, aby po skončení vojenského zásahu v Iráne prevzali svoju vládu. Hodina vašej slobody sa blíži, vyhlásil vo videu na svojej sieti Truth Social, informuje správa stanice Sky News.
8:49 Donald Trump sa ako prezident Spojených štátov amerických (USA) prihlásil k útoku na Irán. Podľa neho je cieľom akcie chrániť americký ľud pred hrozbou, ktorú vraj predstavuje íránsky režim. Iránsky režim šéf Bieleho domu označil za "krutú skupinu strašných ľudí". Trump priznanie urobil cez svoju sociálnu sieť Truth Social. Podľa Trumpa sa USA postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, ale je možné, že pri vojenskej operácii zomrú americkí vojaci.
8:07 Dnešný ranný útok na Irán je spoločnou izraelsko-americkou operáciou, uviedli izraelské médiá krátko po tom, ako minister obrany Jisrael Kac oznámil preventívny úder na ciele v Iráne. Taktiež podľa zdroja amerického denníka The New York Times (NYT) sa teraz odohrávajú americké údery proti Iránu.
8:03 Podľa skupiny Anonymous, ktorá zverejňuje aktuálne videá z Teheránu, sa má do vojny "čoskoro zapojiť aj USA, ak sa tak už nestalo".
8:02 Stránka Flightradar24.com v kontexte útokov na Irán zverejnila stav vzdušného priestoru nad Iránom a tvrdia tiež, že odkláňajú lety z Tel Avivu a Ammanu. Vzdušný priestor nad Iránom je uzavretý.
Kac bezprostredne nespresnil, na aký cieľ izraelská armáda zaútočila. Zámerom však podľa neho bolo „odstrániť hrozby“ pre Izrael. AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov zároveň uviedla, že na útokoch proti Iránu sa podieľajú aj USA. Úder sa podľa AP odohral v blízkosti kancelárií iránskeho najvyššieho duchovného vodcu alatolláha Alího Chameneího v Teheráne. Nie je jasné, či sa tam Chameneí vtedy nachádzal. Úrady bezprostredne neinformovali o obetiach. Výbuch v Teheráne hlásila s odvolaním sa na miestnych aj iránska štátna televízia. Jeho príčinu ale neuviedla. Agentúra Fars Iránska agentúra Fars napísala, že vzhľadom na typ výbuchov išlo zrejme o raketový útok.
V rovnakom čase zazneli sirény po celom Izraeli. Armáda oznámila, že vydala „preventívne varovanie, aby pripravila verejnosť na možnosť odpálenia rakiet“ smerom na Izrael. Židovský štát zároveň uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety a zakázal vzdelávacie aktivity, zhromaždenia a práce s výnimkou nevyhnutých odvetví. K útoku došlo v čase zvýšeného napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident Donald Trump hrozil vojenským zásahom proti Iránu, pokiaľ ten neuzavrie s USA dohodu o svojom jadrovom programe.