Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!

Izrael podnikol preventívny úder na Irán. ONLINE Zobraziť galériu (3)
Izrael podnikol preventívny úder na Irán. (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi, truthsocial.com/Donald J. Trump)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

TEHERÁN - Izrael v sobotu ráno zaútočil na Irán a vyhlásil výnimočný stav, oznámil izraelský minister obrany Jisrael Kac s tým, že ide o „preventívny úder“. Iránskym hlavným mestom Teherán otriaslo niekoľko výbuchov, napísala s odvolaním sa na svedkov agentúra AP, podľa ktorej zdrojov sa na izraelských útokoch zúčastňujú aj Spojené štáty. Naprieč Izraelom sa medzičasom ozývali sirény. Irán následne uzavrel svoj vzdušný priestor.

VIDEO Donald Trump sa prihlásil k útokom v Iráne:

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody (Zdroj: Truth Social/Donald J. Trump)

  • Izrael v skorých ranných hodinách spustil útok na územie Iránu v Teheráne,
  • ulicami počuť krik, výbuchy a ľudia utekajú do úkrytov,
  • Donald Trump sa prihlásil k útokom a tieto údery vedú spolu s Izraelom,
  • americký prezident tvrdí, že musia chrániť americký ľud pred "krutou skupinou strašných ľudí, a preto bol vraj tento úder potrebný,
  • sociálnymi sieťami sa mihajú zábery z výbuchol a explózii v Teheráne,
  • Irán už reaguje raketovými údermi na Izrael,
  • podľa Trumpa sa USA postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, ale je možné, že pri vojenskej operácii zomrú americkí vojaci.

ONLINE

09:37 Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje správa agentúry AP.

09:35 Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje na mimoriadne zhoršenie bezpečnostnej situácie v Izraeli a Palestíne po útoku Izraela na Irán a zvyšuje cestovné odporúčanie na 4. stupeň. Vzdušný priestor je uzatvorený a krajinu je možné opustiť iba po zemi, napríklad cez Jordánsko alebo Egypt, pričom občanom sa neodporúča presúvať na letisko. Rezort diplomacie vyzýva občanov SR, aby územie Izraela a Palestíny bezodkladne opustili, prípadne sledovali vývoj situácie a pokyny bezpečnostných zložiek. V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať nonstop krízové centrum ministerstva zahraničných vecí.

 
 

09:27 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je po spustení rozsiahlych útokov Izraela a Spojených štátov na sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády v poriadku a nachádza sa na bezpečnom mieste, informovali o tom v sobotu štátne tlačové agentúry IRNA a Tasním. Izrael operáciu pomenoval Roaring Lion (Revúci lev).

09:25 Izrael v sobotu vydal v varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu.

09:24 „Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump a vyzval iránske ozbrojené sily, aby zložili zbrane, inak majú „istotu smrti“. Pripustil zároveň, že pri zásahu môžu prísť o život aj Američania.

Teherán sa podľa Trumpa dopúšťal „nebezpečných aktivít“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú Spojené štáty, ich ozbrojené sily a základne v zahraničí, ale aj spojencov po celom svete. „Je to masový teror a my to už nebudeme ďalej znášať,“ vyhlásil.

09:02 Americký prezident Donald Trump odkázal Iráncom, aby po skončení vojenského zásahu v Iráne prevzali svoju vládu. Hodina vašej slobody sa blíži, vyhlásil vo videu na svojej sieti Truth Social, informuje správa stanice Sky News.

8:49 Donald Trump sa ako prezident Spojených štátov amerických (USA) prihlásil k útoku na Irán. Podľa neho je cieľom akcie chrániť americký ľud pred hrozbou, ktorú vraj predstavuje íránsky režim. Iránsky režim šéf Bieleho domu označil za "krutú skupinu strašných ľudí". Trump priznanie urobil cez svoju sociálnu sieť Truth Social. Podľa Trumpa sa USA postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, ale je možné, že pri vojenskej operácii zomrú americkí vojaci.

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody (Zdroj: Truth Social/Donald J. Trump)

8:07 Dnešný ranný útok na Irán je spoločnou izraelsko-americkou operáciou, uviedli izraelské médiá krátko po tom, ako minister obrany Jisrael Kac oznámil preventívny úder na ciele v Iráne. Taktiež podľa zdroja amerického denníka The New York Times (NYT) sa teraz odohrávajú americké údery proti Iránu.

8:03 Podľa skupiny Anonymous, ktorá zverejňuje aktuálne videá z Teheránu, sa má do vojny "čoskoro zapojiť aj USA, ak sa tak už nestalo".

8:02 Stránka Flightradar24.com v kontexte útokov na Irán zverejnila stav vzdušného priestoru nad Iránom a tvrdia tiež, že odkláňajú lety z Tel Avivu a Ammanu. Vzdušný priestor nad Iránom je uzavretý.

 
 

Kac bezprostredne nespresnil, na aký cieľ izraelská armáda zaútočila. Zámerom však podľa neho bolo „odstrániť hrozby“ pre Izrael. AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov zároveň uviedla, že na útokoch proti Iránu sa podieľajú aj USA. Úder sa podľa AP odohral v blízkosti kancelárií iránskeho najvyššieho duchovného vodcu alatolláha Alího Chameneího v Teheráne. Nie je jasné, či sa tam Chameneí vtedy nachádzal. Úrady bezprostredne neinformovali o obetiach. Výbuch v Teheráne hlásila s odvolaním sa na miestnych aj iránska štátna televízia. Jeho príčinu ale neuviedla. Agentúra Fars Iránska agentúra Fars napísala, že vzhľadom na typ výbuchov išlo zrejme o raketový útok.

V rovnakom čase zazneli sirény po celom Izraeli. Armáda oznámila, že vydala „preventívne varovanie, aby pripravila verejnosť na možnosť odpálenia rakiet“ smerom na Izrael. Židovský štát zároveň uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety a zakázal vzdelávacie aktivity, zhromaždenia a práce s výnimkou nevyhnutých odvetví. K útoku došlo v čase zvýšeného napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident Donald Trump hrozil vojenským zásahom proti Iránu, pokiaľ ten neuzavrie s USA dohodu o svojom jadrovom programe.

Viac o téme: útok USADonald TrumpIránIzraelJisrael KacPreventívny úder
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Irán sa chystá odpovedať
Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie
Zahraničné
Islamic moon - the
Krvavý útok počas modlitby: Džihádisti vtrhli do mešity v Nigérii, hlásia mŕtvych
Zahraničné
Žena po útoku nožom
Z nemocnice prišla tragická správa: Žena po útoku nožom v Helcmanovciach zraneniam podľahla
Domáce
Na snímke muž stojí
Hizballáh sa zdrží útokov pri obmedzených úderoch USA na Irán: Útok na vodcu by považoval za červenú čiaru
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Správy
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal

Domáce správy

Valtellina lavína
Turisti, pozor! Oteplenie môže spôsobiť samovoľné lavíny, vo viacerých pohoriach platí výstraha
Domáce
Prípad prepustenia Černáka sa
Prípad prepustenia Černáka sa posúva: Rozhodovať o ňom bude krajský súd
Domáce
ČURILLOVCI žalujú Barteka z
ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr
Domáce
Hrôza na ulici: Muž napadol ženu, padla na zem a začalo peklo. TOTO ju zachránilo pred najhorším
Hrôza na ulici: Muž napadol ženu, padla na zem a začalo peklo. TOTO ju zachránilo pred najhorším
Regióny

Zahraničné

ONLINE MIMORIADNE Vojna v Iráne
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Zahraničné
Irán sa chystá odpovedať
Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie
Zahraničné
Aktualizujeme FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V Izraeli to vyzerá ako ticho pred búrkou, Iránom otriasajú explózie
Zahraničné
Šéfka diplomacie EÚ Kaja
Európska únia bije na poplach: Šéfka diplomacie varuje pred dôsledkami konfliktu Afganistanu a Pakistanu
Zahraničné

Prominenti

Megan Thee Stallion
Slávna speváčka v priesvitných šatách: Ukazovala HOLÉ prsia... Megan, kde máš podprsenku?!
Zahraniční prominenti
FOTO Nikola Ďuriš Komorová
Návrat farmárky Nikoly vo veľkom štýle: HRIEŠNE TELO v sexi NEGLIŽÉ!
Domáci prominenti
Richard Lintner
Richard Lintner je po ROZVODE zamilovaný až po uši... Aha, ako mu to pristane s krásnou Miss!
Domáci prominenti
FOTO Táto Češka dobyla svet:
Táto Češka dobyla svet: Aha, ako vyzerá hore bez!
Osobnosti

Zaujímavosti

Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI:
Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI: Hackeri ich ovládli na diaľku, majiteľom nadávali a NAHÁŇALI ich po byte!
Zaujímavosti
Antarktída, ako ju poznáme,
Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!
Zaujímavosti
Vysnívaná plavba sa zmenila
Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!
Zaujímavosti
Kontrola cukru v krvi
Kontrola cukru v krvi sa začína rozumným ránom: Toto môžete zmeniť pre lepšie hladiny cukru
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!

Šport

VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
Tipsport liga
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Ostatné
VIDEO Washington zdolal ašpiranta na pohár: Tri body Duboisa, Fehérváry s rekordnou štatistikou
VIDEO Washington zdolal ašpiranta na pohár: Tri body Duboisa, Fehérváry s rekordnou štatistikou
Zostrihy NHL
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Slovensko

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Rady, tipy a triky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos

Technológie

Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Armádne technológie
Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Armádne technológie
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Správy

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Viete správne používať tieto slová? 80 % ľudí robí chybu
Feminity
KVÍZ: Viete správne používať tieto slová? 80 % ľudí robí chybu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vojna v Iráne
Zahraničné
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Irán sa chystá odpovedať
Zahraničné
Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V
Zahraničné
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V Izraeli to vyzerá ako ticho pred búrkou, Iránom otriasajú explózie
ČURILLOVCI žalujú Barteka z
Domáce
ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr

Ďalšie zo Zoznamu