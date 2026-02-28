Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Fico chce koniec hlasovania poštou: Slováci v zahraničí majú prísť osobne k urnám!

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) považuje za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť, buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste, prebrali si tam obálku s hlasovacími lístkami a aby si za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania vybrali a upravili volebný lístok. Fico to vyjadril vo videu na sociálnej sieti s tým, že tak podľa neho vyzerajú demokratické, priame a tajné voľby.

archívne video

Útok na Irán je podľa Fica len ďalším dôkazom úplného rozpadu svetového poriadku (Zdroj: Úrad vlády SR)
„Dnes platí, že ak ste napríklad v Kanade a môžete voliť, otvoríte si príslušnú stránku ministerstva vnútra, tam sa zaregistrujete, vytlačíte si lístok, dostanete obálky a pošlete vybraný hlasovací lístok poštou na Slovensko,“ demonštroval Fico. Tvrdí, že v roku 2023 takto poštou prišli prvé hlasovacie lístky zo zahraničia aj mesiac pred samotnými voľbami. Volič tak podľa Fica nemal šancu zohľadniť priebeh volebnej kampane a množstvo udalostí, ku ktorým došlo. Dodal, že voľba poštou sa dá manipulovať.

S informáciou o obmedzení hlasovania zo zahraničia pri voľbách prišlo v utorok (24. 2.) opozičné PS. Fico v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Tvrdil, že vláda takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v piatok (27. 2.) uviedol, že návrh by mohol prísť do parlamentu už na aprílovú schôdzu. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.

Viac o téme: VoľbyZahraničieRobert Fico
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Voľba poštou má riziká,
Voľba poštou má riziká, tvrdí Hrabko: Tajnosť hlasovania sa nedá zaručiť
Domáce
POTVRDENÉ Koalícia ide meniť
POTVRDENÉ Koalícia ide meniť voľby: Obmedzenie hlasovania zo zahraničia
Domáce
členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
KDH varuje pred zrušením hlasovania poštou: Hovorí o zásahu do volebných práv
Domáce
Proti obmedzeniu voľby zo
Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner FC Spartak Trnava Antonio Muňoz: Dostať deväť gólov v dvoch zápasoch je kruté
Tréner FC Spartak Trnava Antonio Muňoz: Dostať deväť gólov v dvoch zápasoch je kruté
Futbal
Asistent trénera ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka: Dnes to bolo veľmi dôležité víťazstvo
Asistent trénera ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka: Dnes to bolo veľmi dôležité víťazstvo
Futbal
Spoločný odkaz z Bratislavy aj Trnavy: Fanúšikovia si podali Kováčika
Spoločný odkaz z Bratislavy aj Trnavy: Fanúšikovia si podali Kováčika
Futbal

Domáce správy

Robert Fico
Fico chce koniec hlasovania poštou: Slováci v zahraničí majú prísť osobne k urnám!
Domáce
Robert Fico
Fico obvinil Zelenského: Odmieta inšpekciu Družby a nemá záujem obnoviť tranzit ropy!
Domáce
Fico po rozhodnutí Samsungu:
Fico po rozhodnutí Samsungu: Nie je to vina slovenského podnikateľského prostredia!
Domáce
Po futbalovom zápase v Bratislave poškodili fanúšikovia štadión: Zasahovala polícia
Po futbalovom zápase v Bratislave poškodili fanúšikovia štadión: Zasahovala polícia
Bratislava

Zahraničné

Canadian border with the
Gaza pod novými obmedzeniami: Izrael zatvoril priechody, dôvodom je operácia v Iráne
Zahraničné
Polícia urobila rázny krok:
Polícia urobila rázny krok: Končí s elektromobilmi! Uprostred naháňačky sa zastavia a to nie je všetko
Zahraničné
Ľudia v úkryte po
Útoky si vyžiadali 201 životov: Irán hlási stovky zranených, Američania bez obetí!
Zahraničné
Klame Teherán? Po vodcovi
Klame Teherán? Po vodcovi Iránu Chameneíhovi nie je ani chýru, Netanjahu hovorí o náznakoch smrti!
Zahraničné

Prominenti

Timothée Chalamet
Slávny filmový kolega nechal Chalametovi v záchode H*VNO: Čo prišlo potom, bolo ešte prekvapivejšie
Zahraniční prominenti
Lucia Molnárová o sestre
Lucia Molnárová o sestre a ich ROZVODOCH: Viem, prečo nám skrachovali manželstvá!
Domáci prominenti
FOTO Chlapec, ktorý neveril, že
Spoznáte ho? Z archívnej fotky až na vrchol: Kedysi chlapec v montérkach, dnes idol tisícok fanúšikov!
Domáci prominenti
Boris Kollár zabezpečil Laure
Boris Kollár sa na rozchode s EX zabáva! Ohrdnutá Laura reaguje: Mám sa vyjadriť ja?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Desivé video odhalilo, čo
Nočná mora v spálni: Kým Pilar spala, neznámy muž nad ňou stál 32 minút a robil TOTO!
Zaujímavosti
Kardiológ varuje: Tento ranný
Kardiológ varuje: Tento ranný návyk môže škodiť vášmu srdcu
vysetrenie.sk
Bezdomovec vo Ferrari? Polícia
Bezdomovec vo Ferrari? Polícia stopla cestného piráta a odhalila NAJŠOKUJÚCEJŠÍ podvod rokov! Doma ukrýval milióny
Zaujímavosti
Sledovala, ako jej NOHA
Sledovala, ako jej NOHA mizne vo vlnách: Nález po 10 mesiacoch na pláži je hotový ZÁZRAK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!
Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!

Šport

VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
Niké liga
Čisté peklo pre Trnavu! Slovan v derby rozdrvil Spartak a naložil mu krutý debakel
Čisté peklo pre Trnavu! Slovan v derby rozdrvil Spartak a naložil mu krutý debakel
Niké liga
Martin Dúbravka zažil neuveriteľne smolný zápas: Namiesto šialeného zvratu prišla krutá facka
Martin Dúbravka zažil neuveriteľne smolný zápas: Namiesto šialeného zvratu prišla krutá facka
Premier League
Vládca Bundesligy je len jeden: Bayern v ostro sledovanom derby porazil Dortmund
Vládca Bundesligy je len jeden: Bayern v ostro sledovanom derby porazil Dortmund
Bundesliga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Kariérny rast
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Prostredie práce
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Rady, tipy a triky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos

Technológie

Týchto 12 skrytých nastavení Androidu ti potichu vybíja batériu. Niektoré sú zapnuté automaticky a mnohí ani o nich nevedia
Týchto 12 skrytých nastavení Androidu ti potichu vybíja batériu. Niektoré sú zapnuté automaticky a mnohí ani o nich nevedia
Návody
Deň hviezdnych vojen sa blíži: Americké Vesmírne sily varujú, že Čína rapídne navyšuje počet vojenských technológií na orbite Zeme
Deň hviezdnych vojen sa blíži: Americké Vesmírne sily varujú, že Čína rapídne navyšuje počet vojenských technológií na orbite Zeme
Armádne technológie
Americký systém Leonidas ponúkol spôsob, ako zneškodniť drony pripojené optickým káblom: Tie sa doteraz vyhýbali rušeniu
Americký systém Leonidas ponúkol spôsob, ako zneškodniť drony pripojené optickým káblom: Tie sa doteraz vyhýbali rušeniu
Armádne technológie
Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Apple

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto mužov vzrušuje viac než dokonalé telo: Tajomstvo príťažlivosti, o ktorom sa málo hovorí
Partnerské vzťahy
Toto mužov vzrušuje viac než dokonalé telo: Tajomstvo príťažlivosti, o ktorom sa málo hovorí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Polícia urobila rázny krok:
Zahraničné
Polícia urobila rázny krok: Končí s elektromobilmi! Uprostred naháňačky sa zastavia a to nie je všetko
Klame Teherán? Po vodcovi
Zahraničné
Klame Teherán? Po vodcovi Iránu Chameneíhovi nie je ani chýru, Netanjahu hovorí o náznakoch smrti!
Vakcíny sú už aj
Zahraničné
Vakcíny sú už aj v obľúbenom nápoji Slovákov: Prevratná novinka v boji s vírusmi, toto je OČKOVACIE pivo!
Radar zachytil migrujúce vtáky.
Zahraničné
Neskutočné prírodné divadlo: Radar zachytil veľkolepú udalosť! Budete sa diviť, o čo ide

Ďalšie zo Zoznamu