Sledovala, ako jej NOHA mizne vo vlnách: Nález po 10 mesiacoch na pláži je hotový ZÁZRAK!

YORKSHIRE - To, čo sa zdalo ako nenávratne stratené, sa po desiatich mesiacoch nečakane vrátilo. Žene, ktorej more odplavilo protézu nohy, ju napokon našli desiatky kilometrov od miesta, kde o ňu prišla.
Šesťdesiatdeväťročná Brenda Ogden stratila svoju na mieru vyrobenú titánovú protézu ešte v apríli minulého roka. Mala ju prvýkrát vyskúšať pri plávaní v otvorenom mori pri meste Bridlington. Tesne pred vstupom do vody sa so skupinou plavcov postavila na spoločnú fotografiu, keď ju nečakaná vlna zrazila z nôh a protézu jej strhla do mora. V jednej chvíli sa usmievala do objektívu, o pár sekúnd neskôr už sledovala, ako jej noha mizne vo vlnách.
Symbol nového začiatku
Protéza, ktorá stála približne 2 000 libier (asi 2 340 eur), bola pre ňu symbolom nového začiatku. O nohu prišla pred piatimi rokmi po autonehode a k plávaniu sa pridala, aby si dokázala, že zvládne nové výzvy. Strata ju zasiahla o to viac, že verila, že s touto protézou sa bude môcť bez obáv pohybovať aj vo vode. Ako informuje BBC, členovia jej plaveckej skupiny prehľadávali pláž, no bez úspechu.
Až neskôr pochopila, že ide o protézu
Nečakaný zvrat prišiel po desiatich mesiacoch. Tridsaťosemročná Elizabeth Forbes našla počas prechádzky na pobreží Holderness nezvyčajný predmet. Najskôr si myslela, že ide o plynovú nádobu alebo kus odpadu vyplavený morom. Až po bližšom pohľade jej došlo, že drží v rukách protézu nohy. Fotografiu zverejnila na sociálnych sieťach a veľmi rýchlo sa ukázalo, komu patrí.
Protézu objavili približne 23 kilometrov od miesta, kde ju Brenda stratila. Medzitým ju jeden z miestnych dobrovoľníkov očistil a pripravil na odovzdanie. Obe ženy sa majú stretnúť priamo na pláži, kde sa nepríjemná udalosť odohrala. Brenda hovorí, že nález považuje za malý zázrak. S úsmevom poznamenala, že aj po mesiacoch v mori na protéze zostala ponožka. Zatiaľ nevie, v akom je stave a či ju bude možné znovu používať, no verí, že sa ju podarí opraviť. Ako sama dodala, nič nie je nemožné.