Slávny filmový kolega nechal Chalametovi v záchode H*VNO: Čo prišlo potom, bolo ešte prekvapivejšie

LOS ANGELES - Na konci natáčania sci-fi eposu Interstellar sa odohral incident, ktorý by pokojne obstál aj v tínedžerskej komédii. Timothée Chalamet vyrozprával šialený zážitok z posledného dňa na pľaci. V toalete jeho prívesu si našiel nechutné "prekvapenie". A malo to aj dohru... Kto mu ho pripravil a čo tým chcel povedať?
Toto sa len tak nevidí! "Špinavý" incident sa odohral v roku 2014. Keď vtedy mladý herec Timothée Chalamet otvoril dvere kúpeľne vo svojom prívese, našiel tam výrazne viditeľný odkaz v mise. Šok? Znechutenie? Absolútna dezorientácia? Všetko naraz!
Chalamet si najprv myslel, že ide o nevhodný žart od niekoho zo štábu. Situácia však nabrala bizarný obrat, keď to nahlásil režisérovi Christopherovi Nolanovi. Podľa Chalameta mal Nolan bez váhania naznačiť, kto za tým stojí. A všetky stopy viedli k Matthewovi McConaugheymu. Herec známy svojím uvoľneným štýlom a texaským šarmom, mal situáciu okomentovať slovami v duchu: „It’s a Texas coming of age, baby.“ Vo voľnom preklade niečo ako texaský rituál dospelosti.
Chalamet neskôr priznal, že sa v tej chvíli cítil absolútne "zneuctený". Nebolo to práve to, čo by si mladý herec predstavoval ako veľké finále spolupráce s hollywoodskou hviezdou. No časom sa z nechutného incidentu stala len bizarná spomienka. Dnes o tom rozpráva s úsmevom a McConaugheyho stále označuje za človeka, ktorý ho v mnohom inšpiroval.
Za kamerami veľkolepých filmov sa očividne odohrávajú momenty, ktoré by fanúšikovia radšej nevideli. Zatiaľ čo Interstellar riešil záchranu ľudstva a cestovanie čiernymi dierami, v jednom nenápadnom traileri sa odohrával "mikrodramatický" príbeh, na ktorý Chalamet zrejme nikdy nezabudne. A možno presne takto vyzerá skutočné prijatie medzi hollywoodsku elitu – trochu mentoringu, trochu filozofie… a očividne aj poriadna dávka texaského humoru.
