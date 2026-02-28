Fico po rozhodnutí Samsungu: Nie je to vina slovenského podnikateľského prostredia!

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zdôrazňuje, že rozhodnutie Samsungu ukončiť výrobu v Galante nemalo nič spoločné s podnikateľským prostredím na Slovensku. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že prvýkrát dostal nepotvrdenú informáciu o zámere juhokórejskej spoločnosti v stredu.
„Samsung prekvapil, pretože o jeho zámere nevedeli ani miestni odborári, ktorí vyjednávali ďalšiu kolektívnu zmluvu. Aj ja som prvýkrát dostal nepotvrdenú správu v stredu, oficiálne oznámil Samsung svoj odchod až v piatok (27. 2.) a jasne uviedol, že ide o globálnu záležitosť, že prudko klesá obchod s televízormi a že narážajú na typický európsky problém - vysoké ceny energií,“ zdôraznil Fico.
Poukázal aj na to, že okres Galanta má nízku mieru nezamestnanosti. „Podpredsedníčka vlády Denisa Saková a minister práce Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) presne vedia, čo majú robiť. Každý, kto má chuť pracovať, si zaslúži našu pozornosť a podporu, najmä ak zoberiem do úvahy, že nám na Slovensku chýba 150.000 zamestnancov, predovšetkým v priemyselnej výrobe,“ dodal Fico. Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie na Slovensku. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.