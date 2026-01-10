PRELOMOVÝ dôkaz: Objav SKRYTÉHO OCEÁNU vysvetľuje, prečo je na povrchu Zeme toľko vody! Masívna zásoba NIE JE TEKUTÁ

Pod zemským povrchom sa má nachádzať gigantická zásoba vody, ktorá by mohla úplne zmeniť naše chápanie planéty. Ukrytá je stovky kilometrov hlboko a viazaná v hornine, ktorú vedci skúmajú už roky.
V poslednom období prichádzajú vedci takmer každý týždeň s objavmi, ktoré posúvajú hranice ľudského poznania. Od desivých čiernych dier namierených na Zem, cez záhadnú dieru na povrchu Slnka až po „stratený“ kontinent, ktorý bol neznámy vyše 375 rokov. Najnovší objav však patrí medzi tie najohromujúcejšie – pod zemskou kôrou sa nachádza obrovský oceán.
Vedci totiž zistili, že približne 400 míľ (vyše 640 kilometrov) pod povrchom Zeme sa v hornine zvanej ringwoodit nachádza masívne množstvo vody. Ako informuje portál indy100.com, nejde však o vodu v tekutej podobe, ako ju poznáme. Je viazaná v kryštalickej štruktúre horniny a správa sa ako akási „špongia“.
Prelomová vedecká štúdia
Na tento jav upozornila už v roku 2014 vedecká štúdia s názvom Dehydration melting at the top of the lower mantle. Podľa geofyzika Steva Jacobsena, ktorý bol súčasťou výskumného tímu, má ringwoodit výnimočné vlastnosti. „Táto hornina funguje ako špongia. Jej kryštálová štruktúra dokáže priťahovať vodík a zadržiavať vodu,“ vysvetlil Jacobsen.
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Podľa neho ide o prelomový dôkaz existencie globálneho vodného cyklu Zeme, ktorý by mohol vysvetľovať, prečo sa na povrchu našej planéty nachádza také obrovské množstvo tekutej vody. „Vedci hľadali túto chýbajúcu hlbokú vodu celé desaťročia,“ dodal. K objavu sa výskumníci dostali pri analýze zemetrasení. Seizmometre zachytili špecifické rázové vlny prechádzajúce zemským plášťom, ktoré naznačili prítomnosť vody viazanej v hornine. Práve vďaka týmto dátam dokázali potvrdiť, že voda sa nachádza v ringwoodite.
Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli
Vedci zároveň upozorňujú, že ak by hornina obsahovala len jedno percento vody, znamenalo by to, že pod povrchom Zeme je až trikrát viac vody, než sa nachádza vo všetkých oceánoch sveta dokopy. Nejde však o jediný významný objav posledných mesiacov. Vedci totiž pri skúmaní sopečnej kôry pomocou podmorského robota narazili na úplne nový ekosystém, čo len potvrdzuje, že príroda pred nami stále ukrýva množstvo neodhalených tajomstiev.