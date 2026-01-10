VŠETKO, čo ste sa učili v škole, je KLAMSTVO: Máme nie päť, ale až 33 ZMYSLOV! Vedci odhalili, čo sa deje v črevách

USA - Zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Päť zmyslov, ktoré nás učili už v škole. Moderná veda však prichádza s prekvapivým zistením – človek ich môže mať omnoho viac. Podľa odborníkov dokonca až 33.
Predstava, že ľudia majú iba päť zmyslov, siaha až do čias Aristotela, ktorý ju formuloval približne v roku 350 pred naším letopočtom. Hoci sa mnohé jeho teórie ukázali ako nepresné, práve tento pohľad pretrval celé stáročia. Dnes ho však vedci čoraz častejšie spochybňujú, píše portál IFL Science.
Už v roku 2014 upozornil uznávaný neurovedec profesor Sir Colin Blakemore na to, že ľudské vnímanie je omnoho komplexnejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Podľa neho môže mať človek až 33 rôznych zmyslových systémov. A najnovšie výskumy naznačujú, že toto číslo vôbec nie je prehnané.
Jedným z najnovších objavov je takzvaný „neurobiotický zmysel“, ktorý prepája črevné baktérie s mozgom. Výskum vedený odborníkmi z Duke University School of Medicine ukázal, že mikroorganizmy v črevách dokážu ovplyvňovať naše správanie v reálnom čase – konkrétne napríklad pocit hladu.
Vedci zistili, že niektoré baktérie pri kontakte s potravou uvoľňujú bielkovinu zvanú flagelín. Tú následne zachytávajú špeciálne zmyslové bunky v črevách, ktoré vysielajú signál do mozgu a tlmia chuť do jedla. Pokusy na myšiach naznačili, že ak tento mechanizmus nefunguje, organizmus sa ľahšie prejedá. Hoci zatiaľ ide o experimenty na zvieratách, odborníci hovoria o prelomovom objave, ktorý by mohol v budúcnosti ovplyvniť aj liečbu obezity či porúch príjmu potravy.
Ľudia dokázali objekt odhaliť s presnosťou viac než 70 percent
Ďalším fascinujúcim zistením je existencia tzv. vzdialeného hmatu. Vedci zistili, že ľudia dokážu vnímať objekty bez toho, aby sa ich priamo dotkli – podobne ako niektoré pobrežné vtáky, ktoré pomocou vibrácií v piesku nachádzajú korisť.
V experimente mali dobrovoľníci za úlohu pohybovať prstami v piesku a identifikovať skrytý predmet ešte pred fyzickým kontaktom. Výsledky prekvapili – ľudia dokázali objekt odhaliť s presnosťou viac než 70 percent, a to na vzdialenosť takmer sedem centimetrov. Táto schopnosť dokonca prekonala výsledky špeciálne trénovaných robotov. Vedci veria, že objav môže mať praktické využitie v medicíne, robotike či pri prieskume nebezpečných prostredí, ako je morské dno alebo povrch iných planét.
Profesor Blakemore zároveň upozorňuje, že problémom doterajšieho výskumu bolo vnímanie zmyslov ako oddelených systémov. V skutočnosti však fungujú spoločne. Chuť jedla napríklad nezávisí len od jazyka, ale aj od čuchu, zraku, hmatu či dokonca zvuku. Podľa odborníkov je práve prepojenie zmyslov kľúčom k tomu, aby sme lepšie pochopili, ako vnímame svet okolo seba. A zdá sa, že Aristotelových päť zmyslov bolo len začiatkom.